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晚安小雞、阿鬧慘了？他喊柬埔寨監獄「都黑道」：可能出事情

▲▼ 。（圖／翻攝晚安小雞臉書與柬中時報粉專）

▲晚安小雞遭逮捕。（圖／翻攝晚安小雞、柬中時報粉專）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅晚安小雞在柬埔寨直播造假，在當地被逮捕、判刑2年。消息傳出，媒體人陳揮文16日上政論節目時就表示，晚安小雞跟阿鬧在柬埔寨可能不會關滿兩年，大概一、兩個月後就會被驅逐出境。前民進黨立委郭正亮則認為兩人可能會出事，因為柬埔寨監獄「太恐怖了」。

陳揮文16日在政論節目《新聞大白話》表示，晚安小雞跟阿鬧若沒被抓到，回來台灣可能根本不用關，因為依照台灣的《社維法》，罰鍰3千、5千元應該就解決了。不過，見到兩人在柬埔寨被判2年有期徒刑，陳揮文認為，搞不好關一、兩個月就被驅逐出境，不會關滿兩年。

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郭正亮聽聞則表示，兩人被關後，說不定就在裡面「發生什麼事情」了，直言柬埔寨監獄裡很多黑道，裡面太恐怖。他還想起菲律賓的監獄，因為空間不夠，每個人睡覺甚至都是疊在一起。

回顧事件，晚安小雞日前入境柬埔寨，卻直播自稱在當地遭襲擊、劫財，令台灣粉絲擔憂；但很快就有其他網友提出質疑，紛紛指出疑點，認為他是在自導自演。事情鬧大之後，驚動柬埔寨警方，晚安小雞和夥伴阿鬧雙雙被逮，被抓包確實是造假，道具和劇本都被公開。

柬埔寨法院認為，晚安小雞和阿鬧到柬埔寨目的，是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦、人體器官交易的造假影片，因此依煽動製造社會動亂罪判處兩人有期徒刑2年，並且各自罰款400萬柬幣（大約新台幣3萬元）。

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