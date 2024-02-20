快訊／今年首例本土傷寒！20多歲女腹瀉逾10天　曾至北部漁港吃生蠔

▲疾管署防疫醫師林詠青說明傷寒病例。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（20）日公布今年首例本土傷寒！個案為北部20多歲女性，2月初出現腹瀉、嘔吐，一直到10天後就醫採檢糞便培養確診，疫調顯示個案1月底曾至北部漁港兩家水產店食用生蠔、生魚片，2名同行共食者也有疑似症狀，正在安排採檢。

疾管署指出，個案為北部20多歲女，2月2日嘔吐腹瀉就醫診斷腸胃炎返家、11日發燒、13日再度就醫採檢糞便，16日糞便培養確定為傷寒桿菌，當日通報確診，目前住院治療中。

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疫調發現個案1月底曾至北部漁港兩家水產店食用生蠔、生魚片，2名同行共食者2月初曾有疑似症狀，已安排採檢。同住家人2名、職場接觸者23名、漁港水產店廚工2名均無疑似症狀，衛生單位已安排採集糞便檢體送驗，並已進行疫情調查及啟動相關防治措施。

依疾管署統計資料顯示，我國自2019年起迄今累計傷寒確定病例49例，其中本土病例18例及境外移入病例31例，以20-39歲個案為多，境外移入個案以鄰近亞洲國家為主，以印尼16例為多，其次為柬埔寨3例。今年本土及境外移入病例數與2019-2023年同期（1、3、1、0、0例）相當。

▲▼傷寒衛教。（圖／疾管署提供）



疾管署說明，傷寒是由傷寒桿菌引起之腸道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要透過食用受病患或帶菌者糞便及尿液污染的食物或飲水而感染，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心律減慢或軀幹出現紅疹等。

疾管署呼籲民眾注意飲食及手部衛生，食物應充分煮熟並以熱食為宜，甲殼類海鮮建議煮沸或蒸煮10分鐘再食用，食物烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染，非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱妥善保存，尤其沙拉及冷盤之保存應特別謹慎，飲用水應煮沸或使用瓶裝水；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水徹底清潔雙手，才能有效防範感染。如出現上述疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。