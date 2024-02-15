春節類流感就醫沒停！初二最多「近7千人湧急診」　創4年同期新高

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內流感、新冠疫情於春節前達到最高峰，不過春節期間就診仍持續，疾管署副署長羅一鈞今（15）日表示，每年春節急診最高峰發生在初二，根據疾管署最新統計，今年初二就診6787人次，是新冠疫情爆發後、4年來同期新高，已經稍微接近疫情前就診量。開工後緊接著開學，還有燈會、國外歸國潮等，預期新冠、流感疫情還會再上升，疾管署正密切觀察。

羅一鈞今日受訪說明最新疫情趨勢，他指出，每年春節期間急診類流感就醫最壅塞總是發生在初二，今年原本很擔心會就診爆量，根據疾管署監測數據，今年初二類流感急診就診人次達6787人，情況相對疫情前仍較緩和，可能與流感疫苗接種率比過往高，不少民眾維持口罩習慣有關。

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進一步對比新冠疫情期間初二同期就醫量，2023年為4313人次、2022年1564人次、2021年2458人次，至於疫情前同期2020年9240人次、2019年7983人次。今年可說是疫情發生後、四年來的新高，介於疫情期間和疫情前的中間，逐漸恢復疫情前水準。

疾管署過年前幾度提醒，今年新冠、流感疫情可能遭遇雙高峰，春節前一波，春節後再有一小波，羅一鈞表示，今日開工之後，民眾可能春節後才回來看診，緊接還有開學、元宵燈會等人潮聚集活動、出國返國潮等因素影響，預期還是會有一波上升，但上升幅度還是有待觀察。

羅一鈞提醒，目前全國公費流感疫苗剩餘8.2萬餘劑，新冠XBB疫苗方面Novavax剩下22.6萬劑，莫德納438萬劑，呼籲民眾符合資格者盡速接種，提升保護力。