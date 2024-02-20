快訊／台灣M痘達消除條件「成亞太首例」　再爆一起中國大陸境外移入

▲疾管署發言人羅一鈞說明M痘衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（20）日宣布，國內M痘已經超過三個月沒有本土病例，達世衛疫情消除條件，為亞太首例。不過，近期仍有境外移入病例，為20多歲本國籍男性，1月底從中國入境，2月初身體出現潰瘍水泡後就醫通報確診，顯示境外移入風險持續，呼籲尚未接種第二劑M痘疫苗的民眾（估計約2.7萬人）儘速完成接種。

疾病管制署今日說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年2月19日累計確診360例病例（340例本土及20例境外移入），而國內自2023年11月13日出現最後一例本土M痘個案後，已連續14周無新增本土M痘確診個案，符合世界衛生組織（WHO）所訂「在完善診斷與監測通報下，3個月內未出現病例」的疫情消除條件。

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但近期仍有1例境外移入之M痘確診個案，為20多歲未接種M痘疫苗之本國籍男性，1月底自中國入境，2月初因身體出現潰瘍及水泡就醫後通報確診，為今年首例境外移入M痘個案，顯示境外移入風險持續，尤其西太平洋及東南亞區去年下半年疫情明顯上升，12月後始趨緩；歐洲區去年10月起疫情上升，持續至今；美洲區疫情則持續流行，提醒民眾及醫界仍不可掉以輕心。

疾管署表示，我國自2023年2月26日出現首例確診本土M痘個案起，疫情在4月至6月間達高峰，透過中央與地方共同合作積極推展各項防治措施使疫情逐步下降，疫情已獲得有效控制。

疾管署指出，防疫成果主要歸功於各部會、地方衛生單位、醫療院所、各相關學會及民間團體等相關單位，齊心協力積極辦理各項防治作為及措施，包括：建構通報及檢驗網絡、推動疫苗接種、進行個案管理並適時提供抗病毒藥物、辦理教育訓練提升相關人員防治知能、以及針對社會大眾與社群網絡分眾進行衛教宣導等，加上民眾的自我警覺與保護，防治策略奏效，得以消除本土疫情。

疾管署指出，因應國際上M痘疫情仍然持續，提醒符合接種條件的民眾仍應儘速完成M痘疫苗接種，尤其接種第1劑疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種第2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

截至2月18日已有74,826人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為47,612人，佔63.6%，仍有27,214人僅打第一劑疫苗，佔36.4%，疾管署呼籲儘速完成第2劑疫苗接種。