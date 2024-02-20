新冠、流感月底再攀高峰！羅一鈞示警：規模高過春節前

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

年後呼吸道疫情恐更嚴重！疾病管制署先前就預估今年新冠、流感恐有雙高峰，副署長羅一鈞今（20）日表示，目前病毒威力沒有減弱，預期本月底、下月初會達到另一波高峰，流感單周就診人次恐達11萬至13萬人，新冠單日就診恐破1.2萬人，規模恐超越過年前最高峰。

疾病管制署疫情中心副主任李佳琳表示，目前國內新冠疫情上升且處高原期，上周（2/13-2/19）新增711例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（2/6-2/12）新增435例上升，為去（112）年8月以來單周新高，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增63例死亡病例，較前一周新增68例略降，死亡個案中65歲以上長者占90%；近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （69%）為多，其次為EG.5 （22%）及BA.2.86 （8%）等。

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至於流感，李佳琳指出，上周門急診類流感就診人次為103,250人次，受春節連假部分門診休診影響而較上周下降，惟疫情仍處高原期；多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）

上周（2/13~2/19）新冠併發症711例不但比前一周（2/6~2/12）435例大增6成，也比過年前最高峰當周（1/30~2/5）的567例要更高！羅一鈞表示，新冠併發症72小時內通報就沒有違反規定，有些個案可能是初一時的個案，但初三、初四才通報，上周可能有補通報情況，如果將兩周病例平均，單周約573例，和過年前相比仍有些微上升。

羅一鈞表示，目前併發症數字處於高點，預計2月底、3月初將面臨第二波疫情的最高峰，單日輕症就診約1.2萬人，高於年前實際單日就診最高的9700多人次，很可能會超過年前最高峰。

至於流感，羅一鈞指出，春節期間疫情沒有如先前預估那麼高，疫情可能比預期要緩和，但是隨著開學、元宵燈會等活動，將和新冠同步再次達到高峰，屆時單周就診可能達11萬至13萬人次。

疾管署說明，近期疫情傳播風險上升，地方政府為因應疫情，自2/18起配合各地元宵燈節活動，規劃於燈會活動附近設站，提供新冠XBB疫苗接種服務。

另截至2/19，國內公費流感疫苗已接種650萬餘劑，其中65歲以上長者(含機構對象)共223萬人已接種，接種率53.3%，尚未達目標值(55.0%)。目前全國公費流感疫苗剩餘7.6萬餘劑，請符合條件民眾儘速接種疫苗，以獲得足夠保護力。