年後新冠飆升！單周爆711例「創半年來新高」　JN.1占比逼近7成

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情年後飆升！疾病管制署今（20）日公布，上周新增711例新冠本土確定病例（併發症），和前一周相比增幅達63%，更是去（112）年8月以來單周新高。進一步觀察變異株監測，本土病毒株JN.1最多，占比已經接近7成。疾管署副署長羅一鈞表示，新冠、流感預估本月底、下月初將再達第二波高峰，屆時新冠單日就診恐達1.2萬人次，恐超過春節前最高峰。

疾病管制署今（20）日表示，目前國內COVID-19疫情上升且處高原期，上周（2/13-2/19）新增711例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（2/6-2/12）新增435例上升，為去（112）年8月以來單周新高，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增63例死亡病例，較前一周新增68例略降，死亡個案中65歲以上長者占90%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （69%）為多，其次為EG.5 （22%）及BA.2.86 （8%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （88%）為多，其次為EG.5 （8%）及BA.2.86 （5%）等。

疾管署說明，因國內疫情上升，加上近日各級學校開學、元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，地方政府為因應疫情，自2/18起配合各地元宵燈節活動，規劃於燈會活動附近設站，提供新冠XBB疫苗接種服務，鼓勵民眾可多加利用並踴躍前往接種，17縣市相關活動設站接種資訊如附表，詳情請以各縣市公布資訊為主。

疾管署表示，去年9/26新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者分別占97%及98%。全國新冠XBB疫苗上周（2/12-2/18）因春節假期影響，接種人次為2.7萬人次，目前已累計接種175.8萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計154.8萬人次，Novavax XBB疫苗累計21萬人次。全國接種率達7.41%，65歲以上長者接種率達16.7%。疾管署呼籲尚未接種疫苗民眾，盡速前往接種，以提升保護力。