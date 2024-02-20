　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

納瓦尼遺體傳「深夜偷運出監獄」畫面曝！　醫護：身上全是瘀傷　

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 疑似載著納瓦尼遺體的小巴行駛於監獄通往太平間的路上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny） 16日傳出在獄中猝逝，普遍被指是遭總統普丁毒手，當局遲遲不願將遺體交還家屬，更令外界認為死因不單純。外媒曝光一段疑似他的遺體被從監獄偷偷運往太平間的畫面，醫院工作人員更透露，他身上到處都是瘀傷。

俄國獨立媒體Mediazona曝光的監視器畫面中，一支由4輛車組成的車隊連夜開離納瓦尼被關押的北極流放地IK-3聯邦監獄「極地狼」，前後依序是一輛警車、一輛沒有標誌的灰色轎車、一輛小型巴士和墊後的第二輛警車，其中灰色轎車可能隸屬聯邦安全局（FSB），而小巴上有聯邦監獄管理局（FSIN）標誌，據信載著納瓦尼的遺體。

《天空新聞》引述Mediazona報導指出，影片拍攝於16日至17日夜間，也就是納瓦尼死亡當天晚上。2架路況攝影機畫面都顯示，這支車隊穿過拉貝特南吉（Labytnangi）以南的鄂畢河，而這是監獄通往薩列哈德（Salekhard）醫院太平間的唯一一條路。

從監獄到太平間約需1小時車程，當局於16日下午2時19分公布納瓦尼死訊，監視器畫面可見車隊經過的時間為當地晚間11時54分至凌晨0時1分。《天空新聞》尚無法獨立證實影片真實性。

《太陽報》指出，納瓦尼母親17日上午被監獄工作人員送往太平間，卻找不到兒子遺體，後來發現遺體被安置於另一間太平間，且被警察嚴密看守，引發外界質疑死因。

一名曾目睹遺體的醫院護理人員透露，納瓦尼身上布滿瘀傷，且有痕跡表明他疑似遭到謀殺。有人認為他在獄中癲癇發作，護理人員也稱，他身上的瘀傷是由抽搐引起，有人試圖控制他，但他的抽搐非常強烈，才會導致瘀傷。

ET快訊
iPhone 16 Pro二大新色爆料！　「沙漠鈦」曝光
快訊／立院爆衝突！　藍綠對嗆39分鐘
快訊／23歲女大生遭輾死「零件噴滿地」　校方回應了
預言晚安小雞「會被遣返回台」！　社會老大爆內幕
早起的鳥兒做白工！國民黨6點排隊遞案　3小時就撤案
快訊／食安專報再等等！黃國昌提明加開院會　遭綠拉下協商
宮脇咲良「教堂掉出半球」穿超辣！　兩派爭議吵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高級社區「恐怖屋」傳惡臭　警進門發現女睡哥哥腐爛屍體旁5年

和3女生11孩！馬斯克爆「捐精」助正妹下屬產子：聰明人要多生

納瓦尼遺體傳「深夜偷運出監獄」畫面曝！　醫護：身上全是瘀傷　

超靠近台灣！菲巴丹群島簽署備忘錄　計劃開發海巡隊避風港

泰勒絲不去泰國辦演唱會！　總理爆：新加坡砸5.6億獲東南亞獨家權

俄飛官駕Mi-8直升機叛逃烏克蘭　驚傳身中12槍死在西班牙

安保漏洞像篩子！美爆無人機偷向監獄運毒　11人被捕1男逃逸後死

以色列稱總統魯拉是「不受歡迎的人」　巴西氣炸召回駐以大使

西方軍援延宕　澤倫斯基：烏克蘭前線戰況艱困

水泥造塚封屍幼女！10歲男童遺體塞行李箱　毒蠍情侶遭控謀殺

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

《在暴雪時分》全員都是帥哥！　王星越2002年生...還比吳磊小

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

帶鸚鵡上車狂叫司機傻眼　她拿出玩偶：是腹語啦！

高級社區「恐怖屋」傳惡臭　警進門發現女睡哥哥腐爛屍體旁5年

和3女生11孩！馬斯克爆「捐精」助正妹下屬產子：聰明人要多生

納瓦尼遺體傳「深夜偷運出監獄」畫面曝！　醫護：身上全是瘀傷　

超靠近台灣！菲巴丹群島簽署備忘錄　計劃開發海巡隊避風港

泰勒絲不去泰國辦演唱會！　總理爆：新加坡砸5.6億獲東南亞獨家權

俄飛官駕Mi-8直升機叛逃烏克蘭　驚傳身中12槍死在西班牙

安保漏洞像篩子！美爆無人機偷向監獄運毒　11人被捕1男逃逸後死

以色列稱總統魯拉是「不受歡迎的人」　巴西氣炸召回駐以大使

西方軍援延宕　澤倫斯基：烏克蘭前線戰況艱困

水泥造塚封屍幼女！10歲男童遺體塞行李箱　毒蠍情侶遭控謀殺

「鴻海納智捷n⁷、Model C」海外現身！將重返大陸或長續航版測試

新店大型社區藏金　39戶轉手全都賺「漲幅逾6成」

限時4天！超商「4大咖啡飲品優惠」來了　黑糖珍奶只要37元爽喝

台灣農藥殘留「16種蔬菜」排行！　營養師揭冠軍：很多人常生吃

莊智淵、林昀儒休兵！　中華隊橫掃晉級桌球世團賽24強

日本草莓又見農藥殘留！1.4噸退運銷毀　7製造商「暫停輸入」

陸調降利率！五年期LPR下調25個基點　貸款百萬30年省5.2萬利息

脫口「慈妹真的很不要臉」！ 琳妲邀她來尾牙…隔天一聽回答傻眼了

「f翁天信」到底是誰！一票嘉義人崩潰：哪裡都有他　真相曝光

約女網友「抱睡」想壞壞　他道歉卻反悔還稱遭仙人跳！下場出爐

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

趙安吉亡！被爆駕特斯拉墜池溺斃

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

24年懷孕17次　她造假領400萬津貼

年後減肥跟著做！教練曝「這運動」超燃脂

晚安小雞「老婆」被點名了！　柬埔寨總理1句話拆穿

緬甸上百民眾躲徵兵搶辦護照　爆發推擠2死1傷

毒蠍情侶水泥封屍幼女　兒遺體被塞李箱

「七月半玉女」在日本趴趴走　民眾嚇壞

納瓦尼逝世　川普打破沉默未譴責普丁

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

對獎中百億領不到半毛　超扯原因曝

墨西哥激烈槍戰！軍隊擊斃12名毒販

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

胡塞武裝稱擊沉英國貨輪　「危險化肥」危及海域

更多熱門

相關新聞

俄直升機飛官叛逃　傳身中12槍死在西班牙

俄直升機飛官叛逃　傳身中12槍死在西班牙

烏克蘭情報單位表示，一名叛逃的俄羅斯武裝部隊飛官在西班牙中彈身亡。據外媒報導，西班牙警方13日獲報在地中海沿岸小鎮的一處公寓停車場尋獲遺體，深入追查才發現死者背景特殊，而槍手身分至今不明。

納瓦尼逝世　川普打破沉默未譴責普丁

納瓦尼逝世　川普打破沉默未譴責普丁

普丁新歡？小32歲「俄芭比」美艷照曝

普丁新歡？小32歲「俄芭比」美艷照曝

傳納瓦尼遺體找到了　醫護：頭、胸有瘀傷

傳納瓦尼遺體找到了　醫護：頭、胸有瘀傷

納瓦尼遺孀尤莉雅　PO合照弔亡夫「我愛你」

納瓦尼遺孀尤莉雅　PO合照弔亡夫「我愛你」

關鍵字：

俄羅斯納瓦尼Alexei Navalny普丁

讀者迴響

熱門新聞

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

長腿妹相親失敗！對話視窗看哭網友

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

梅西拍148秒影片澄清　還原香港比賽情況

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

趙安吉亡！被爆駕特斯拉墜池溺斃

新北已婚名醫爆騙砲女病患！　還要她和朋友上床

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

楊寶楨哽咽崩潰　黃暐瀚一看：這很怪

蘿莉塔被丟包廂　男友在廁所%%%

爺孫戀「36歲女友遭捕」恐被關！

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面