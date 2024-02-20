南韓住院醫師罷工「近6500人集體請辭」！　醫院人力最多撐2到3周

▲ 光州朝鮮大學醫院櫃台20日上午擠滿患者。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓政府為緩解醫療人力不足問題，計畫大舉擴增醫學院招生名額，引發醫界不滿政府單方面決策，認為應先透過提高醫藥費等措施解決，19日起集體罷工抗議，截至當晚已有100間醫院近6500名住院醫師請辭。一旦罷工長期化將使醫療量能達到極限，恐怕撐不過2至3周。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部20日表示，截至當地19日晚間11時為止，對100間主要教學醫院進行檢查發現，已有6415名住院醫師遞交辭呈，達到整體人數的55%，其中1630人未到班，院方皆未受理辭呈。

現場調查10間教學醫院發現，截至19日晚間10時，共有1091名住院醫師請辭，757人未到班，福祉部已對所有人發出執行業務的強制命令（업무개시명령）。

各大醫院計畫投入替代人力以填補住院醫師空缺，但若罷工長期化，醫療量能勢必達到極限。據醫界及福祉部20日透露，因住院醫師集體請辭而啟動的緊急診療系統最多只能支撐2到3周。

南韓醫院大致可依病床數分為上級綜合醫院（500床以上）、綜合醫院（100至500床）、病院（30至100床）及醫院（未滿30床）。其中上級綜合醫院住院醫師比例較高，罷工帶來的負擔也更大。

福祉部以2020年罷工時的經驗為基礎，將上級綜合醫院轉換為以重症、緊急患者為主，輕症、非緊急患者則送往綜合醫院或病院、醫院，集中量能以避免醫療系統超載，同時推遲非緊急手術或住院病人，並大量動員教授值班。

此次罷工將使診療量降低30%至50%，但在住院醫師未回歸工作崗位的情況下，維持診療體系的時間有限。中央事故處理本部指出，從多家醫院的情形看來，靠現有的教授、研究醫師等住院醫師以外的人力，約可維持2至3周左右，現正擬定緊急勤務值班系統，但若時間拉長恐怕出現過勞情形，目前也正討論屆時投入軍醫、醫療替代役的方案。