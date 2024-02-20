憂協商破局導致一個月冷凍期　民進黨團提案23日邀陳建仁食安專報

▲立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）開議，在野黨盼邀請行政院長陳建仁食安專報提案，但因昨朝野協商時，民眾黨團總召黃國昌堅持週三加開院會未果，拒簽結論導致最後破局。最終該提案逕付二讀時拉下協商，全案進入30日冷凍期。對此，民進黨幹事長立委吳思瑤今表示，為挽救一個月協商冷凍期，民進黨團主張23日進行食安專報，已正式遞案，要求韓國瑜院長召開朝野協商。

吳思瑤指出，若昨天的朝野協商沒破局，若不是民眾黨團總召黃國昌行個人英雄主義、甩頭走人，今天已經在進行社會期待的食安專案報告了，此時此刻，內閣團隊可以清楚向國人報告食安相關所有處置，一切都導因於昨日朝野協商。

吳思瑤表示，非常遺憾因為民眾黨團的堅持，又要特立獨行，要以加開院會的方式綁定，讓簡單的事情變複雜，今天就看到這樣的結果，接下來是繁複討論事項跟議案處理，逕付二讀後進入長達一個月協商冷凍期，這是民眾黨想要結果嗎？

吳思瑤指出，若此時此刻就食安報告，不是國人最樂見的嗎？為何要化簡為繁、多此一舉，只為了自己的聲量。為挽救一個月協商冷凍期，民進黨團已經正式遞案，要求韓國瑜院長召集朝野協商，民進黨主張23日（本週五）就進行食安專報。