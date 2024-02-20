黃捷、徐巧芯搶麥爆肢體衝突　他看藍營開議首戰：違規杯葛先輸一半

記者皮心瑀／台北報導

立法院20日開議，國民黨團原要求行政院長陳建仁食安專報，隨後撤案改支持民眾黨團加開院會的提案，但遭民進黨團拉下協商，國民黨團選擇在陳建仁上台施政報告前於議場抗議，民進黨立委黃捷為搶下藍營自備的麥克風，還一度與國民黨立委徐巧芯發生肢體推擠。資深媒體人黃暐瀚表示，根據立法院議場安全維護及管理要點第七條，會議時委員是不得攜帶麥克風進入會場的，「抗爭各憑本事，帶麥先輸一半。」

▲民進黨立委黃捷企圖搶國民黨麥克風引爆推擠。（圖／記者屠惠剛攝）

黃暐瀚說明，立法院議場安全維護及管理要點第七條規定，會議時，委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場，並不得破壞議事設備。

黃暐瀚批評，陳建仁就坐在台下，國民黨團不讓院長快點上台報告，自己拿麥克風在那邊輪流大聲，真的很扣分。給院長上台報告，講不好，換委員上去質詢，有本事就問到院長講不出話，在那邊吵，又不開會，浪費時間，還自帶麥克風違規杯葛，「國民黨今天不OK」。

國民黨團本提案邀請陳建仁今日至立法院進行食安專案報告，但立法院長韓國瑜19日召集朝野協商時，因民眾黨團總召黃國昌拒簽結論，最終協商破局。國民黨團20日再戰，一早先向院會提案，要求陳建仁施政報告前應先進行食安專報，而民眾黨團也提21日加開院會，國民黨團因此選擇撤案。

國民黨團總召傅崐萁受訪表示，今天讓一切議事順利進行，至於食安報告相關議程，因為民眾黨也提出相關提案，因此基於在野黨立場會一起支持。

不過，稍早立院院會討論民眾黨團提案，民進黨團提議交付黨團協商，最終立法院長韓國瑜宣布，交付黨團協商，由民眾黨團召集。 而依立院規定，一旦交付協商，該議案就進入30天的冷凍期。