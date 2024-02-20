爆黃國昌、傅崐萁將有飯局「認識彼此」　柯文哲：建立聯絡管道

【12：24更新 柯文哲口誤說錯時間】

記者袁茵／台北報導

立法院20日開議，民眾黨團提案21日加開院會進行食安專報，但國民黨團一度提案要求今改為食安專報，隨後又撤案，藍黨團總召傅崐萁則說支持民眾黨團提案，但最終被綠黨團拉下協商。面對國民黨團態度轉變，民眾黨主席柯文哲表示，彼此要建立聯絡管道，22日晚上有國民黨團3長與民眾黨團3長的飯局，自己也會親自出席，讓大家彼此認識。

▲柯文哲受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

新國會第一會期今天開議，面對19日朝野協商破局狀態，民眾黨團總召黃國昌昨喊出，今要提案21日加開院會進行食安專報，希望可以得到兩大黨團支持，沒必要動用到表決程序。而黃國昌也於今日一大早6時40分左右到議場門口，等待登記議程變更，但只見國民黨立委吳宗憲更早一步抵達，並提案今20日改為食安專報，但上午9時又撤案。

柯文哲固定每週二、五早上7時30分到立院民眾黨團辦公室與8名立委開會，但只見立院於上午9時開議，柯文哲遲遲沒有離開民眾黨團辦公室，隨後得知柯文哲還在開會，要到上午10時30分左右才結束會議。

會後，被問到國民黨團稍早把提案撤掉，且說要支持民眾黨團提案，是不是希望「藍白合作」？柯文哲卻自行爆料 說，還是要建立聯絡的管道，每次要問都繞來繞去，「反正明（21）天晚上有一個國民黨團3長、民眾黨團3長的飯局，希望他們彼此認識，有問題彼此溝通就好了，會比較有效率。」且他也會親自去一次，希望去一次後，未來交給黨團自己討論。

但面對柯文哲稱21日民眾黨團、國民黨團3長將碰面，疑似是柯文哲口誤，據了解正確時間應為22日的晚上6時。