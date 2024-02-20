快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

記者杜冠霖／台北報導

今（20日）立法院開議，行政院長陳建仁進行施政報告前，國民黨團上台杯葛，而國民黨立委羅智強自帶麥克風，喊話「應該找陳其邁備詢。」民進黨立委黃捷此時深入敵營強調「議場不能帶麥克風」，國民黨立委徐巧芯則突然殺出、動手阻擋，黃捷則一度使出苦練多時的以色列防身術，引爆藍綠兩邊對峙，直到韓國瑜宣布「我們繼續開會」才結束衝突。

國民黨團杯葛喊出「我們要食安、孩子要健康」，綠營也不甘示弱高喊「作秀！」韓國瑜則在一團混亂中裁示「現在休息10分鐘」後離開位子，但引發綠營不滿再喊「院長不表示嗎？」

國民黨立委羅智強拿出自備的麥克風強調，過去民進黨對食安零容忍，現在確實對台中市府零容忍，這是民進黨的悲哀，民進黨要盧秀燕備詢，同樣的標準，我們也沒有要陳其邁來備詢。

羅三次強調，自己肯定陳其邁市府查察食安的努力，食安沒有黨派，今天盧秀燕捍衛台中市民食安，要盧秀燕來備詢也沒關係，但最該找的是陳其邁。

然而根據議場管理辦法規定，會議時不得攜帶麥克風、旗竿、棍棒、噴漆等。

▲▼黃捷伸手想搶下羅智強手中的麥克風，引爆立法院國民兩黨衝突。（圖／記者宋良義攝）



黃捷此時隻身進入敵營，多次強調「議場不能帶麥克風」，甚至作勢要搶羅智強手上的麥克風，說時遲那時快，此時徐巧芯的身影從議場最右邊殺出，動手攔住黃捷，黃捷則使出苦練多時的以色列防身術格擋，兩人就開始「議場不能帶麥克風」、「不要想搶我的麥克風」、「門都沒有」不停跳針。

▲▼徐巧芯動手攔下黃捷，雙方互嗆。（圖／記者宋良義攝，下同）

藍委張嘉郡、王育敏、李彥秀則隨後跟上，形成新科藍委包圍網、用標語手板擺陣圍著黃捷，吳沛憶則在一旁勸說，民進黨團幹事長吳思瑤、立委王美惠、賴瑞隆、洪申翰則把雙方隔開。

黃捷此時如刺客一般，趁前方兵荒馬亂之際，竟成功繞道突襲被大批藍委包圍的羅智強，險些搶下麥克風，被阻止後，吳思瑤、王美惠連忙拉回，雙方就這樣不斷爭吵，直到韓國瑜11點06分回到議會。

韓國瑜宣布「我們繼續開會」，在場藍委、綠委都大聲應「好」，韓國瑜也呼籲現場委員理性問政、維持現場秩序，國民黨團才結束39分鐘杯葛。

▼黃捷與徐巧芯互嗆，引爆國民兩黨推擠。（圖／記者屠惠剛攝，下同）