民進黨團提案2／23食安專報　柯建銘：請黃國昌停止作秀

▲民進黨團總召柯建銘坐鎮議場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院開議日登場，民眾黨團今（20）提案明（21）加開院會，進行攸關台糖瘦肉精爭議的食安專案報告，民進黨團則提案拉下協商，社會高度期待的食安專報持續延宕。對此，民進黨團總召柯建銘透過社群平台呼籲，請民眾黨團總召黃國昌停止作秀，民進黨團已提案請院長協商，本周五（23）舉行食安專報。

由於昨日朝野協商時，黃國昌力主周三加開院會，拒絕簽署朝野協商結論，立法院會今天循例邀請行政院長陳建仁進行施政報告，不過在上午處理議程時，民眾黨團提案明天加開院會，進行食安專案報告，在朝野無人反對將該案逕付二讀狀況下，該案將交付朝野協商，而國民黨立委則在議場中央舉牌，重申對食安的重視。

對於國會朝野攻防狀況，柯建銘今天中午透過社群平台表示，今天無意外，黃國昌在下不了台的情況下提出增列討論事項，2月21日加開院會，逕付二讀，揚言看誰反對，自欺欺人；​結果各黨無異議同意，但照議事前例，只能交付朝野協商，1個月後議決。

同時，柯建銘說明，民進黨團也提案，請韓國瑜召開朝野協商，就食安專報於2月23日星期五舉行，該案並於院會宣告。他說，「議事規則就是如此，請黃國昌委員適可而止，停止作秀，不要再演！想清楚到底要不要食安專報？老柯拜託！」