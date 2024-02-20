影星夫妻愛女遭辱「BITE ME HOE」　藍委帥兒出庭不認罪：覺得她很煩

記者黃宥寧／台北報導

藍委費鴻泰三兒子費聿德，3年間2度於高中同學群組和個人IG，辱罵呂姓女同學「破麻」等不雅字眼，被判拘役50天，不料，他又在IG截取呂女個人影片，在IG發限時動態註記「BITE ME HOE美容千金」再被起訴，而呂女正是資深影星夫妻呂耀華、顏鳳嬌的愛女。士林地院今（20日）開庭，費否認犯行，其辯護律師則強調「HOE跟WHORE」意思不同。

▲藍委費鴻泰三兒子費聿德擷取高中同學呂女影片PO上IG限時動態註記「BITE ME HOE 美容千金」遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

30歲費聿德今開庭穿黑色上衣凸顯出精壯身材，他否認犯行說，在個人IG發限時動態沒有要侮辱呂小姐，是因雙方當時有訴訟，呂又找記者騷擾自己，覺得對方很煩，心情煩躁才發IG，但翌日起床決定不想與她有瓜葛，因此刪除限時動態。

其辯護律師說，「HOE跟WHORE」意思不同，有在答辯狀說明「HOE」只是語助詞，強調費所言不足構成犯罪；呂女未出庭其委任洪律師表示，被告過去也以「婊子」等文字毀謗，且高等法院判拘50天定讞，可見費險無悔意，請求從重量刑。

法官問雙方是否有調解意願，洪律師說目前有提刑附民求償50萬，而雙方有共同好友，希望被告能在IG道歉，或至少能賠相當賠償金，若道歉，金額可再談，法官諭知，雙方私下調解，暫定下次庭期為3月14日。

庭後，費聿得接受訪問指出，與呂小姐的案件是一件很小事的事情，認對方在浪費司法資源，如果有必要的話，會在適當的時間再召開記者會，記者問「有考慮和解嗎？」他則說，之前有嘗試過和解很多次，但每次對方都未出現，且當時還提出100萬和解金，更無奈說「沒有一個是妨礙名譽，要罰到100萬」，然後自己本身不是公眾人物，也不是什麼民意代表，認對方在刁難。

檢方起訴指，「HOE發音近似WHORE，有婊子之意」，費男IG有近1500名粉絲，以公開方式批判，讓不特定多數人觀看，故依公然侮辱罪起訴。