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台南女嬰疑遭活埋...公園秒成恐怖禁地　生母疑袒護男友攬全責

▲台南市安南區一處公園發生埋嬰案，翁女作案時間歷時約30分鐘，現在更成民眾不敢帶小孩前往遊玩的地方。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南區一處公園發生埋嬰案，翁女作案時間歷時約30分鐘，現在更成民眾不敢帶小孩前往遊玩的地方。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區一處公園的碎石土堆內，2月8日被人發現埋有1具女嬰屍，警方迅速將涉案翁姓生母及吳姓同居男友，依生母殺嬰等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官將於15日解剖相驗釐清是否遭活埋，翁女在檢警調查中，疑有意一身攬起全部罪責，推說吳男不知情，吳男也一口否認知道翁女懷孕生產及作案情事。

▲台南市安南區一處公園發生埋嬰案，翁女作案時間歷時約30分鐘，現在更成民眾不敢帶小孩前往遊玩的地方。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢警調查，31歲翁女在2月6日晚上8時許在家自行產女，到深夜10時許才出門前往公園動手埋屍，警方從調閱的監視畫面中，見翁女抱著女嬰前往公園埋屍地點，從進去到出來，約歷時30分鐘。

▲台南市安南區一處公園發生埋嬰案，翁女作案時間歷時約30分鐘，現在更成民眾不敢帶小孩前往遊玩的地方。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警三分局2月8日下午5時15分許，接獲民眾報案，稱在安南區一處公園砂石土堆旁，發現疑似有嬰兒頭顏，經員警趕赴現場勘查，發現一具女嬰遺體埋藏在砂石堆下方，嬰屍埋得頗淺，肉眼可見碎石下女嬰頭部，立即封鎖現場，並成立專案小組積極查辦，同時報請檢察官指揮偵辦，調閱上百支監視器鏡頭過濾分析，於46小時內迅速將涉案之女嬰翁姓生母及同居吳姓男友拘提到案，依殺人罪等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市安南區一處公園發生埋嬰案，翁女作案時間歷時約30分鐘，現在更成民眾不敢帶小孩前往遊玩的地方。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署檢察官於複訊後，裁定翁女21歲吳姓男友以3萬元交保，並將翁女依生母殺嬰、遺棄屍體等罪嫌向台南地院聲押，台南地院12日下午召開羈押庭審理，台南地院法官指出，翁女涉犯生母殺嬰、遺棄屍體等犯行，檢察官羈押聲請書證據足認涉犯刑法生母殺嬰罪、兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯遺棄屍體罪、家庭暴力防治法等罪嫌疑重大，且翁女坦承涉案。法官考量翁女生產後未滿2月，符合刑事訴訟法第114條第2款情形，駁回檢方羈押及禁止接見通訊聲請，准予翁女具保2萬元，並限制住居。

據了解，翁女係在工廠當女工，與在工地當工人的21歲吳姓男友同居，在檢警調查時，卻稱她無法確定女嬰生父身分，說她懷孕、生產及相關犯情，吳姓男友並不知情，而吳男也向檢警表示他對女友懷孕一事不知情，更不知女友生產埋女嬰一事。

▲台南市安南區一處公園發生埋嬰案，翁女作案時間歷時約30分鐘，現在更成民眾不敢帶小孩前往遊玩的地方。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢警雖對翁、吳2人所言認為離譜，並懷疑翁女有意袒護吳男，有意一身攬起全責，讓吳男得以全身而退，但辦案講究是證據，檢察官除決定2月15日會同法醫解剖相驗女嬰，查明女嬰是否遭活埋致死外，檢警也對翁女、吳男2人交往關係、社會背景、人際關係、就醫紀錄全面清查過濾，並採集翁女、吳男及死者女嬰DNA送驗比對中，務必釐清本案事實真相，依法究責。

不過此起引起社會大眾震驚的社會案件，也讓該公園成為兒童禁地，民眾都不敢帶小孩去遊玩，也讓台南市政府相當苦惱

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