童公園玩沙竟挖出嬰屍！生母認了棄埋...和小10歲男友都獲交保

▲台南市安南區一處公園的女嬰埋屍案，台南地檢署依殺人罪嫌將女嬰翁姓生母及吳姓男友聲押，台南地院召開羈押庭審理後，以翁女坦承犯情，無羈押之必要，將翁女及吳男各依2萬元、3萬元交保候傳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

發生在台南市安南區一處公園的女嬰埋屍案，台南地檢署依殺人罪嫌將女嬰翁姓生母及吳姓同居男友於12日向台南地院聲押，法院召開羈押庭審理後，以翁女坦承犯情，無羈押之必要，將翁女及吳男各依2萬元、3萬元交保候傳。

台南市警三分局於2月8日下午5時15分許，接獲民眾報案，稱在安南區一處公園砂石堆旁，發現疑似有嬰兒頭顱，經員警趕赴現場勘查，初步研判為一具女嬰遺體埋藏在砂石堆下方，即立即封鎖現場，並成立專案小組積極查辦，同時報請檢察官指揮偵辦，調閱上百支監視器鏡頭過濾分析，於46小時內迅速將涉案之女嬰生母及同居男友拘提到案，依殺人罪等罪嫌送辦。

三分局指出，本案係由專案小組擴大調閱周邊監視器循線追查，發現一女子趁深夜較無民眾進出時段，抱持物品徒步走向案發地點，逗留許久形跡可疑，依此特徵多方訪查沿線周邊住戶及輔以監視器影像交叉比對，最終鎖定翁姓女子（31歲）涉有重嫌，復於2月10日晚間，持拘票前台南市安南區翁女租屋處，將翁女及其吳姓男友（21歲）拘提到案，並查扣剪斷臍帶之剪刀、手機等相關證物，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南地檢署檢察官於12日上午，依殺人等罪嫌向台南地院聲押翁、吳2嫌，台南地院下午召開羈押庭審理，法官認為翁女已坦承犯情，且生產後身體狀況不佳，實無羈押之必要，審理後裁定翁女2萬元、吳男3萬元交保候傳。

據了解，檢方將於2月15日會同法進行解剖相驗，以進一步釐清女嬰真正死因，以調查翁女等所供是否屬實。