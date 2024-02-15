快訊／台南公園女嬰相驗結果曝　無外力傷痕...檢追查是否遭活埋

▲台南市安南區一處公園發生埋嬰案，台南地檢署檢察官會同法醫15 日上午進行解剖相驗查明女嬰真正死因。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區一處公園的碎石土堆內，2月8日被人發現埋有1具女嬰屍，疑似生前遭到活埋，警方迅速將捕涉案翁姓生母及吳姓同居男友，依生母殺嬰等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官15日上午會同法醫解剖，初步發現該嬰兒並無其他外力傷，已採檢體送驗釐清嬰兒確切死因。





台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，2024年2月8日傍晚經民眾於台南市安南區某公園內發現嬰兒死亡案件，15日上午經台南地檢署檢察官會同法醫師解剖鑑定後，初步發現該嬰兒並無其他外力傷，惟該嬰兒遭棄置於公園前係死胎或活胎，尚須將今日採集之嬰兒檢體，送法務部法醫研究所進一步鑑定，始能確定，法醫研究所預計將於1個月內出具該嬰兒之解剖鑑定報告，以釐清嬰兒死因。

台南市警三分局2月8日下午5時15分許，接獲民眾報案，稱在安南區一處公園砂石堆旁，發現疑似有嬰兒頭顏，經員警趕赴現場勘查，發現一具女嬰遺體埋藏在砂石堆下方，嬰屍埋得頗淺，肉眼可見碎石下女嬰頭部，立即封鎖現場，並成立專案小組積極查辦，同時報請檢察官指揮偵辦，調閱上百支監視器鏡頭過濾分析，於46小時內迅速將涉案之女嬰翁姓生母及同居吳姓男友拘提到案，依生母殺嬰罪等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南地檢署檢察官於複訊後，裁定翁女21歲吳姓同居男友以3萬元交保，並將翁女依生母殺嬰、遺棄屍體等罪嫌向台南地院聲押，台南地院12日下午召開羈押庭審理，台南地院法官指出，翁女涉犯生母殺嬰、遺棄屍體等犯行，檢察官羈押聲請書證據足認涉犯刑法生母殺嬰罪、兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯遺棄屍體罪、家庭暴力防治法等罪嫌疑重大，且翁女坦承涉案。法官考量翁女生產後未滿2月，符合刑事訴訟法第114條第2款情形，駁回檢方羈押及禁止接見通訊聲請，准予翁女具保2萬元，並限制住居。

據了解，翁女係在工廠當女工，與在工地當工人的21歲吳姓男友同居，在檢警調查時，卻稱她無法確定女嬰生父身分，說她懷孕、生產及相關犯情，吳姓男友並不知情，而吳男也向檢警表示他對女友懷孕一事不知情，更不知女友生產埋女嬰一事。

由於女嬰被埋時究竟是活胎或死胎，攸關翁女生母殺嬰罪嫌是否成立，檢察官2月15日會同法醫解剖相驗女嬰，查明女嬰是否遭活埋致死。