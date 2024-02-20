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周四變天！北東轉雨「高溫掉到1字頭」　下波挑戰冷氣團時間曝

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▲東北季風周四下半天來襲，北東變天轉有雨，且將有一波降溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今明(20日~21日)高壓迴流暖如夏，白天高溫飆破30度，不過清晨夜晚輻射冷卻影響，低溫下探17度，日夜溫差大，周四下半天起東北季風來襲，北部、東部變天，氣溫下滑，將再有一波降溫，高溫僅剩下16度；下周一、二將有一波強冷空氣，挑戰冷氣團等級，屆時將再有一波降溫。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今明兩日將持續受高壓迴流影響，為偏暖的東南至南風環境，各地天氣都還算穩定，僅東部偶有些零星地形降雨，早晚則是西部有些局部霧或低雲發生機會，但通常白天起就會逐漸消散了，白天高溫普遍都可接近或達30度以上，感受溫暖偏熱，不過清晨夜晚受輻射冷卻影響，低溫約落在17到21度，日夜溫差都很大。

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周四開始天氣型態慢慢有所轉變，林孝儒指出，周四上半天還算是鋒前南風環境，各地天氣還算穩定，氣溫偏暖，但下半天起將隨著鋒面通過後一路至周五為東北季風影響，北部及東部將轉為陰有短暫雨的天氣，氣溫也將明顯的下滑轉涼，尤其北部及東北部會有最明顯降溫感受，周四的高溫仍還有25度以上，不過到了周五高溫僅有16至20度左右。

▲▼今天暖熱如夏，全台超過百個測站最高溫超過30度。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

中南部天氣型態沒有太大的改變，仍為晴時多雲的天氣，不過氣溫將有些下滑，預測氣溫周四約18至32度，周五約15到25度，白天相對沒再那麼溫暖，早晚有些涼意。

周末仍為東北季風影響，林孝儒表示，整體東北季風強度或是水氣都再有些減弱減少趨勢，北部及東部為陰時多雲天氣，迎風側偶有些短暫雨，氣溫約為14至22度，中南部則為晴時多雲天氣，氣溫約為16至25度。

林孝儒提醒，下周一、下周二將有機會受一波強冷空氣影響，北部及東部持續為陰雨天氣外，再有一波降溫的趨勢，有機會達大陸冷氣團等級，總之周五至下周前期氣溫將下滑有感，與近日的高溫有很大的落差，要多加注意氣溫變化。

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