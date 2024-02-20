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大陸 大陸焦點 特派現場

陸中央氣象台6警齊發！ 三天內劇烈降溫...降幅最高20度

▲大陸中央氣象台6警齊發，預告3日內大幅度降溫。（圖／翻攝新華社）

▲大陸中央氣象台6警齊發，預告3日內大幅度降溫。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央氣象台昨（19）日晚間連發6預警，包括大霧、沙塵暴、寒潮、暴雪、大風、強對流等天氣齊至，同時，在三天內，大陸中東部將由西向東、北向南先後出現劇烈降溫，其中，湖南南部、貴州東部等地部分地區累計降溫幅度可達攝氏20度以上，河南西北部、西藏西部等地局地有大暴雪。

▲大陸中央氣象台6警齊發，預告3日內大幅度降溫。（圖／翻攝新華社）

《中國日報網》報導，預計，2月19日20時至2月22日20時，我國中東部大部將自北向南先後出現降溫，日平均或最低氣溫普遍下降8～12℃，華北南部、黃淮西部、江淮、江漢、江南、華南中北部及貴州等地氣溫將下降12～18℃，其中，湖南南部、貴州東部等地的部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。2月23日前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。

在暴雪預警方面，預計2月19日20時至2月20日20時，陝西北部、山西中南部、河北南部、河南北部、山東西部、新疆南疆西部、西藏西部等地部分地區有大到暴雪，其中，河南西北部、西藏西部等地局地有大暴雪（20至25公釐）。上述部分地區新增積雪深度3至5公分，局地可達10公分以上。

在強對流方面，預計2月19日20時至20日20時，安徽南部、湖北東部和南部、湖南中南部、江西中北部、廣西東北部等地的局地將有8-10級雷暴大風或冰雹天氣；安徽中南部、江蘇南部、湖北東部、湖南東北部、江西北部等地的部分地區將有短時強降水天氣，最大小時雨量20至30公釐，局地可達35公釐以上。

沙塵暴方面，預計2月19日20時至20日20時，新疆南疆盆地、內蒙古西部、青海東北部、甘肅東南部、寧夏西南部、陝西南部、湖北西部、湖南中北部、四川盆地中北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣。

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