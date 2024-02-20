鋒面周四抵達！北東濕冷「元宵節探13度」　下周更強冷空氣接力

▲鋒面和東北季風周四後陸續報到，北東濕冷濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天到周三(20~21日)暖和，中南部高溫上看33度或更高，不過周四有鋒面通過，北部、東部和中南部山區有雨，緊接著東北季風影響，北部將有一波降溫，周六元宵節低溫探13度；下周一再有新一波強冷空氣影響，挑戰冷氣團等級，北部、東北部低溫探12度。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天到周三溫暖、天氣穩定，周四有鋒面通過，鋒面通過後帶來不同強度的冷空氣影響，周四天氣將有所轉變，周五東北季風影響到周日，很快後面又有另一股比較強冷空氣，下周一可能受東北季風或大陸冷氣團影響。

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今明兩天大部分地區可見陽光，東半部、恆春半島有零星短暫降雨，中午後北部山區也有局部短暫降雨，伍婉華表示，周四鋒面通過降雨型態有改變，北部、東半部、金馬雲量增多，有短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫降雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

伍婉華說明，周四鋒面通過後，周五到周日將受第一波東北季風影響，迎風面地區還是有降雨機會，周五、周六基隆北海岸、東半部、恆春半島有短暫降雨，桃園以北降雨零星，中南部可見陽光，周日迎風面降雨會更少。

下周一另一波東北季風或大陸冷氣團南下，伍婉華表示，屆時水氣也會增多，北部、東半部、金馬會有短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度趨勢方面，伍婉華表示，今、明天氣暖和，中南部高溫32到33度，北部29到30度，東半部27到28度；周四開始鋒面通過，東北季風南下影響二到三天，直到下周一再有一股更強冷空氣，東北季風或冷氣團影響，預估周四中午前不會感受溫度變化，天氣偏暖，周五之後溫度開始下降，越北越明顯。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

伍婉華進一步說明，周六元宵節當天，北部、東北部溫度約13到21度，中南部、花東約23到24度，中南部日夜溫差大。

緊接著，下周一有另一波冷空氣南下，伍婉華指出，下周一冷空氣會更強一些，下周一馬祖低溫9度，金門、北部、東北部低溫12到13度，澎湖、中部、東部15度，其他地方17度，北部降溫較明顯，溫差小，中南部日夜溫差大，溫差可達10到11度。