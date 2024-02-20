彷彿夏天提早報到！高溫飆破30度　專家示警：溫差大要人命

▲南風影響，部分地區白天高溫可飆破30度。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

昨天(19日)全台破百測站觀測到逾30度高溫，台南玉井自動觀測站更出現攝氏35度最高溫，彷彿是夏天提早報到，不過基隆、台北、嘉義、高雄及屏東等觀測站不到6至10小時內，出現攝氏10度以上溫差，今天(20日)仍有較大溫差，氣象專家林得恩示警留意溫度變化，「溫差大，要人命！」

台灣大學大氣科學博士林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，昨日環境受偏南風影響，全台破百測站觀測到超過攝氏30度的高溫紀錄，彷彿是夏天提早報到，其中，台南玉井自動觀測站還觀測到攝氏35度的最高溫。西半部日夜溫差特大，基隆、台北、嘉義、高雄及屏東等氣象觀測站，不到6至10小時內，同一站的溫差都在攝氏10度以上，著實讓人身體有點調適不過來。

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林得恩表示，今、明2天，環境還是偏南風，各地白天高溫依舊，北部、東半部地區高溫介於攝氏26至30度之間，中南部地區還可來到攝氏31、32度或以上。

林得恩提醒，一直要等到周四(22日)，鋒面通過及後續的東北季風增強，北部及東北部天氣才會稍轉涼冷，其它地區早晚亦涼，要請多留意溫度變化，確保身體康健。

中央氣象署表示，今天台灣附近風向仍為偏南風，水氣偏少，各地為多雲到晴，只有東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後北部山區亦有零星短暫陣雨；氣溫方面，白天高溫北部、東半部地區26到29度，中南部地區可來到30到32度，南部近山區會再高1到2度，感受上溫暖偏熱，不過入夜後仍有些涼意，低溫約20到23度，日夜溫差大。