把握好天氣！今飆34℃轉雨時間曝　下周回冬探10度

▲今晨濃霧特報。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今天高溫飆34度，暖熱如夏，下周打回冬天！氣象專家吳德榮表示，周四傍晚微弱鋒面掠過，北部及東半部轉有局部短暫雨；下周一晚、下周二晨氣溫降至最低時，各國模擬符合「大陸冷氣團」的機率，略高於「強烈大陸冷氣團」，沿海及部分平地降至10、11度左右，應持續觀察。

中央氣象署今天清晨對桃園市、金門縣、連江縣發布「濃霧特報」，今日馬祖、金門、澎湖及夜晚至清晨西半部易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖、金門及桃園已出現能見度不足200公尺的現象，澎湖能見度亦較低，請注意。

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氣象署指出，今天台灣附近風向仍為偏南風，水氣偏少，各地為多雲到晴，只有東半部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後北部山區亦有零星短暫陣雨；白天高溫北部、東半部26到29度，中南部可來到30到32度，南部近山區會再高1到2度，感受上溫暖偏熱，不過入夜後仍有些涼意，低溫約21到24度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日起至周四白天受高壓迴流影響，連日晴朗穩定，為白天暖熱、夜涼如水、日夜溫差大的天氣，西半部及金馬易起霧；今日各地區氣溫：北部18至31度，中部18至32度，南部20至34度，東部17至31度。

吳德榮說，周四傍晚微弱鋒面掠過、東北季風逐漸南下，迎風面雲量增多，北部及東半部轉有局部短暫雨；周五白天起至下周二持續受東北季風影響，迎風面雲量多，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率；周五北台氣溫明顯下降，白天高溫不及20度，天氣濕涼微冷，其他地區氣溫略降，影響相對較小；周六、周日冷空氣減弱，氣溫略升，迎風面降雨稍減緩。



吳德榮分析，周日晚起冷空氣增強，氣溫再降，北台再轉濕冷，其他地區亦受影響；下周一晚、下周二晨氣溫降至最低時，各國的模擬符合大陸冷氣團的機率，略高於強烈大陸冷氣團，意謂台北觀測站低溫將降至13、14度，沿海及部分平地降至10、11度左右，但模式都還在調整，應持續觀察。