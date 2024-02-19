明後天更熱！周五北部轉濕涼　下波「冷氣團探12度」時間曝

▲周二、三天氣暖熱如夏，預計周五起北台灣轉為濕涼，下周一恐有冷氣團來襲。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

今天（19日）各地天氣晴朗穩定，全台超過100個測站出現超過30度以上高溫。中央氣象署表示，明後兩天（20、21日）天氣與今天類似，不排除有比今天更高溫出現機率，但周四（22日）因鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣開始轉變，周五到下周一（26日）受東北季風影響，北台灣轉濕涼，低溫下探12度，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周一冷空氣強度不排除達到大陸冷氣團，但實際強度還要再觀察。

由於天氣晴朗穩定，加上吹南風，全台超過100個測站出現30度以上高溫，全台最高溫為自動測站台南玉井35度，而在署屬氣象站最高溫為高雄32.4度，也寫下1931年設站至今，近百年來2月第二高溫紀錄，歷史2月最高溫為1942年的32.5度。

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氣象署表示，明、後兩天天氣與今天類似，各地溫暖偏熱，各地高溫都在27度以上，中南部甚至可達32度，部分測站不排除有比今天更高溫出現機率，感受有點像夏天，但各地早晚仍偏涼，西半部日夜溫差可達10度或以上，早出晚歸民眾要注意保暖。

不過，周四起因鋒面通過及東北季風增強，氣象署指出，北台灣天氣略微轉涼，但預估周四白天整天天氣仍算穩定，真正明顯轉變從周五（23日）起。周五到下周一（26日）受東北季風影響，水汽增多，北部及東半部將有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

也因為東北季風關係，氣象署表示，周五到下周一北台灣轉為濕涼，其他地區也稍轉涼，北部高溫剩下18至20度，和上半周高溫相比，下降約7到8度，低溫剩下12至15度，民眾要留意日夜溫差較大。下周一預估有另一波冷空氣南下，強度不排除達到大陸冷氣團等級，但實際強度還要觀察，請民眾留意氣象署最新預報。

▲周二、周三各地天氣穩定，周四起鋒面通過與東北季風增強影響，天氣開始轉變。（圖／氣象署提供）