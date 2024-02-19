　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明後天更熱！周五北部轉濕涼　下波「冷氣團探12度」時間曝

▲▼今天暖熱如夏，全台超過百個測站最高溫超過30度。（圖／氣象署提供）

▲周二、三天氣暖熱如夏，預計周五起北台灣轉為濕涼，下周一恐有冷氣團來襲。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

今天（19日）各地天氣晴朗穩定，全台超過100個測站出現超過30度以上高溫。中央氣象署表示，明後兩天（20、21日）天氣與今天類似，不排除有比今天更高溫出現機率，但周四（22日）因鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣開始轉變，周五到下周一（26日）受東北季風影響，北台灣轉濕涼，低溫下探12度，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周一冷空氣強度不排除達到大陸冷氣團，但實際強度還要再觀察。

由於天氣晴朗穩定，加上吹南風，全台超過100個測站出現30度以上高溫，全台最高溫為自動測站台南玉井35度，而在署屬氣象站最高溫為高雄32.4度，也寫下1931年設站至今，近百年來2月第二高溫紀錄，歷史2月最高溫為1942年的32.5度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，明、後兩天天氣與今天類似，各地溫暖偏熱，各地高溫都在27度以上，中南部甚至可達32度，部分測站不排除有比今天更高溫出現機率，感受有點像夏天，但各地早晚仍偏涼，西半部日夜溫差可達10度或以上，早出晚歸民眾要注意保暖。

不過，周四起因鋒面通過及東北季風增強，氣象署指出，北台灣天氣略微轉涼，但預估周四白天整天天氣仍算穩定，真正明顯轉變從周五（23日）起。周五到下周一（26日）受東北季風影響，水汽增多，北部及東半部將有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

也因為東北季風關係，氣象署表示，周五到下周一北台灣轉為濕涼，其他地區也稍轉涼，北部高溫剩下18至20度，和上半周高溫相比，下降約7到8度，低溫剩下12至15度，民眾要留意日夜溫差較大。下周一預估有另一波冷空氣南下，強度不排除達到大陸冷氣團等級，但實際強度還要觀察，請民眾留意氣象署最新預報。

▲▼今天暖熱如夏，全台超過百個測站最高溫超過30度。（圖／氣象署提供）

▲周二、周三各地天氣穩定，周四起鋒面通過與東北季風增強影響，天氣開始轉變。（圖／氣象署提供）

ET快訊
Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉笑：Appl
晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫
快訊／超噁「老鼠乾屍」豆乾追源頭！稽查結果曝
快訊／聯合再生能源董事劉康信辭世
快訊／蔡英文啟動交棒賴清德　交接小組成員出爐！
賺錢都被通膨吃掉！　2023實質薪資出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蜜大腿妹子「超愛坐推車拍照」　一票人爆反感：自以為可愛

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

「鼠屍」豆乾追源頭！台中德昌：賣高雄業者分裝　稽查結果曝

新加坡實況主「爆乳徒步環台」！第13天觀眾數曝　網愣：好慘

明後天更熱！周五北部轉濕涼　下波「冷氣團探12度」時間曝

懷孕了才要結婚！「爸媽花光88萬聘金」她不小心流產：該怎麼坦白

夫妻鬧到要離婚！婆婆苦勸「嫁進來要融入老公家庭」　她更火了

30幾歲還買玩具「會不會被笑」　內行驚曝1亮點：都是土豪

是黑絲李多慧！大跳越南神曲〈叮叮噹噹〉狂扭19下　全場暈爆

年代旅遊擺爛！品保已收31件申訴案　糾紛款估2000萬元

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

美女肉舖老闆手工切絲豬肉　網見刀法絲滑：不輸機器！

蜜大腿妹子「超愛坐推車拍照」　一票人爆反感：自以為可愛

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

「鼠屍」豆乾追源頭！台中德昌：賣高雄業者分裝　稽查結果曝

新加坡實況主「爆乳徒步環台」！第13天觀眾數曝　網愣：好慘

明後天更熱！周五北部轉濕涼　下波「冷氣團探12度」時間曝

懷孕了才要結婚！「爸媽花光88萬聘金」她不小心流產：該怎麼坦白

夫妻鬧到要離婚！婆婆苦勸「嫁進來要融入老公家庭」　她更火了

30幾歲還買玩具「會不會被笑」　內行驚曝1亮點：都是土豪

是黑絲李多慧！大跳越南神曲〈叮叮噹噹〉狂扭19下　全場暈爆

年代旅遊擺爛！品保已收31件申訴案　糾紛款估2000萬元

陪家人倒垃圾！牛頭㹴「興奮轉圈圈」滿場跑　快樂笑臉讓人融化

蜜大腿妹子「超愛坐推車拍照」　一票人爆反感：自以為可愛

華新麗華晚間發布重訊　業界估與國際投資案有關

新系要對唐鳳動手？　郭國文駁派系因素：因失望而有批判

新竹科學城進軍木蘭女足　網羅6位越南女將創國內先例

曹佑寧「女友跑掉」檳榔攤借電話　被辣妹笑：別再騙自己了

「2＋2」交流將延續！　自民黨參議員今訪民進黨　

首屆鴻海台巡賽吳佳晏不給自己壓力　對手誇她「安定感很高」

專買麵店？國建10.45億收「徐家莊手打麵」改建住宅　在地不捨

市區凶宅機能好！他心動「滿租投報率10%」　掀兩派熱議

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

警界「張鈞甯」爆紅！　23歲警中台灣燈會值勤電暈網

今「雨水」飆33℃！下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

大姑過完年「突討8900年夜飯」4人均攤！人妻嗆笑死

排球正妹4國考全中榜　曝3大備考訣竅

離婚人妻「交友APP遇到玩伴」！見未來公公尷尬了

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

「萬紫千紅阿嬤團」不是台人！答案網笑了

大嫂回娘家　小姑怨：沒有媳婦自覺

限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

173cm正妹「靠嘴巴工作」　友羨慕：百年一遇爽缺

豆乾零食驚見「帶毛老鼠乾屍」將通報台中查辦

陳沂、Toyz合體直播　「繼續嘴秋」

更多熱門

相關新聞

高雄飆32.4度！史上第二熱的2月　全台破百測站最高溫逾30度

高雄飆32.4度！史上第二熱的2月　全台破百測站最高溫逾30度

今天各地天氣晴朗穩定，暖熱宛如夏天，根據中央氣象署統計，全台超過100個測站出現超過30度以上高溫，全台最高溫為自動測站台南玉井35度，署屬氣象站最高溫為高雄32.4度，也寫下設站近百年來2月第二高溫紀錄。另包括台北市（氣象署測站）、新北板橋、台中、嘉義彰化田中等測站，也都出現30度以上高溫。氣象署表示，明後天天氣穩定，不排除還有可能出現更高溫。

暖熱如夏到周三　周四變天！北台灣轉濕涼「低溫時間曝」

暖熱如夏到周三　周四變天！北台灣轉濕涼「低溫時間曝」

大回暖來了！下周連2天最熱「飆破33度」　冷空氣下周四晚上抵達

大回暖來了！下周連2天最熱「飆破33度」　冷空氣下周四晚上抵達

一圖看溫度劇烈變化！一夜驟降逾10度　下周四鋒面冷空氣再襲

一圖看溫度劇烈變化！一夜驟降逾10度　下周四鋒面冷空氣再襲

回暖5天！高溫站上3字頭　下周四變天「雨區擴全台」

回暖5天！高溫站上3字頭　下周四變天「雨區擴全台」

關鍵字：

氣象署東北季風鋒面大陸冷氣團暖熱

讀者迴響

熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」深田詠美發聲

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

史上最亂頒獎典禮！粉絲打架「搖滾區還有屎」

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面