趙安吉猝逝！消息人士爆料：駕特斯拉墜入池塘溺斃

美國前運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)胞妹、福茂集團(Foremost Group)董事長兼行政總裁趙安吉(Angela Chao)12日離世,終年50歲。當地媒體15日引述執法消息人士稱,相信趙安吉當日駕車墜入德州一處私人牧場水域,或溺水身亡。

德州《奧斯汀美國政治家報》(Austin American-Statesman)15日報導,當地警方指,警員12日前往一處私人牧場作水上救援,救護隊曾對趙安吉施行緊急處理,但她仍回天乏術,在水中不治身亡。



警方在案發後發表的聲明並未提及車禍,也未確認趙安吉死因及事發地點。警方表示經初步調查確定,事件屬於「不幸意外」,正繼續調查。

德州私募股權公司Conservation Equity Management創辦人巴斯(Kyle Bass)14日在社交平台X發文稱,趙安吉12日在布蘭科(Blanco)一處私人牧場乘上自己的特斯拉(Tesla)坐駕,誤將車輛倒入池塘身亡。

趙安吉是美國華人船王趙錫成(James Chao)的小女兒。趙錫成1949年由上海轉到台灣,29歲成為台灣當時最年輕的遠洋輪船長,1964年於美國紐約創立美國福茂集團,主營業務包括國際航運、金融以及國際貿易。

趙安吉畢業於哈佛大學,獲經濟學學士學位,後取得哈佛大學商學院工商管理碩士學位,自2018年起領導父親創立的家族航運公司,為美國航運業領軍人物。

趙安吉另擔任交通大學美洲校友會名譽主席、亞裔美國人基金會顧問委員會聯合主席、美中關係全國委員會青年領袖論壇成員,以及美中關係委員會名譽主席等。

