趙安吉猝逝！消息人士爆料：駕特斯拉墜入池塘溺斃

▲ 趙氏家族證實趙安吉的死訊。（圖／翻攝自趙安吉臉書、官網）



文／香港01

美國前運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）胞妹、福茂集團（Foremost Group）董事長兼行政總裁趙安吉（Angela Chao）12日離世，終年50歲。當地媒體15日引述執法消息人士稱，相信趙安吉當日駕車墜入德州一處私人牧場水域，或溺水身亡。

德州《奧斯汀美國政治家報》（Austin American-Statesman）15日報導，當地警方指，警員12日前往一處私人牧場作水上救援，救護隊曾對趙安吉施行緊急處理，但她仍回天乏術，在水中不治身亡。



警方在案發後發表的聲明並未提及車禍，也未確認趙安吉死因及事發地點。警方表示經初步調查確定，事件屬於「不幸意外」，正繼續調查。

▲趙安吉（左）生前擔任福茂集團董事長兼執行長。（圖／一銀提供）



德州私募股權公司Conservation Equity Management創辦人巴斯（Kyle Bass）14日在社交平台X發文稱，趙安吉12日在布蘭科（Blanco）一處私人牧場乘上自己的特斯拉（Tesla）坐駕，誤將車輛倒入池塘身亡。

趙安吉是美國華人船王趙錫成（James Chao）的小女兒。趙錫成1949年由上海轉到台灣，29歲成為台灣當時最年輕的遠洋輪船長，1964年於美國紐約創立美國福茂集團，主營業務包括國際航運、金融以及國際貿易。

趙安吉畢業於哈佛大學，獲經濟學學士學位，後取得哈佛大學商學院工商管理碩士學位，自2018年起領導父親創立的家族航運公司，為美國航運業領軍人物。

趙安吉另擔任交通大學美洲校友會名譽主席、亞裔美國人基金會顧問委員會聯合主席、美中關係全國委員會青年領袖論壇成員，以及美中關係委員會名譽主席等。

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