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趙小蘭「濫用職權」圖利家族事業！　要運輸部員工幫做父雜務

▲▼ 80%美國人不敢坐！　趙小蘭促紓緩對「自動車」恐懼。（圖／路透社）

▲美國前運輸部長趙小蘭。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）遭踢爆，在川普政府執政期間濫用職權，協助由妹妹趙安吉（Angela Chao）管理、與中國有密切生意往來的福茂航運集團招攬業務。而運輸部督察長在去年底提出報告後，卻遭司法部的刑事和公共廉政部門拒絕受理。

根據《紐約時報》報導，聯邦運輸部督察長辦公室在3日公布的最新報告中指出，趙小蘭在川普政府擔任運輸部長期間，濫用職權要求員工替其父親趙錫成做事，包含宣傳其中文傳記、編輯維基百科頁面等雜務；甚至在2017年利用美國國務院名義，安排趙錫成、趙安吉訪中細節，要求中國交通運輸部提供交通車。

報告中指出，運輸部內員工早就對趙小蘭行為是否觸犯道德操守提出質疑；督察長也在去年底，也就是川普任期最後幾星期，要求司法部展開刑事調查，不過卻遭到刑事單位及廉正單位雙雙拒絕。

運輸部副督察長貝漢（Mitch Behm）2日致信眾議員表示，「有理由對潛在的職務濫用進行正式調查。」並在信中附上一份長達44頁的報告，詳細說明了調查情況和發現的不當行為。

趙小蘭出生於台北市，前總統川普上任後，指名趙小蘭擔任運輸部長，同時她也是首位亞裔女性、二戰以來任期最長的內閣成員，其夫婿為參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。趙小蘭是今年1月在國會大廈遭川普支持者攻佔後請辭。
 

Breaking News: The Trump Justice Department declined a request to investigate after a watchdog said Elaine Chao misused her office while transportation secretary.

The New York Times 發佈於 2021年3月3日 星期三

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