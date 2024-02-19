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國民黨立委接受外媒專訪　指台積電是地緣政經戰略整合縮影

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台積電。（圖／記者徐斌慎攝）

文／中央社

國民黨立委、前海軍司令陳永康今天表示，烏克蘭與台灣存在先天條件的不同，不能一概而論，而台積電發展正是地緣政經戰略整合的縮影，顯見科技與政治區域安全密不可分。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨立委陳永康、葛如鈞、徐巧芯，以及國民黨國際部主任黃介正等人，今天在立法院一同接受英國金融時報（Financial Times）訪問，議題橫跨國內政治、兩岸交流、美中競爭、區域安全與科技發展。

陳永康在訪問過程中表示，許多人以烏克蘭比喻台灣，但這兩者存在先天條件的不同，不能一概而論。除此之外，台積電產業發展正是地緣政經戰略整合的縮影，顯見科技與政治區域安全密不可分。

徐巧芯指出，國民黨支持國防預算增加，但萬一這裡頭有人謀不臧或貪污情事，台灣人民也有權利知道真相，而立委也有義務調查清楚給人民交代。另外，職業軍人的福利待遇也必須改善，才能厚植台灣國防實力，立法院新會期是朝小野大的格局，國民黨有責任向外界傳達渴望和平溝通對話的聲音。

黃介正強調，未來在國民黨中央黨部、立法院以及智庫的共同努力之下，會優先在黨內凝聚對於國防政策的共識，對於國家安全有益的政策更是開大門走大路，歡迎民進黨一起加入，賴清德政府即將上任，會採用什麼樣的幕僚、有多少蔡政府的官員留任負責國防安全事務，將牽動未來台海局勢的發展，值得關注。

葛如鈞提到，網路安全也相當重要，尤其網路科技領域與國家領土不同，其沒有明確疆界，而台灣又是在國際上科技發展最重要的地方之一，不僅在硬體設備上，其他像區塊鏈或軟體開發的部分，台灣也投注非常多心力，未來應該要匯集科技力量與傳統國防專業，保護國家安全。

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