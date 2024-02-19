拒認強吻鍾沛君稱受騙寫切結書　朱學恒喊無罪...檢批囂張求重判

▲名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，被起訴強制猥褻罪嫌，台北地院19日辯論終結，鍾沛君開完庭受訪表示：「相信總有一天，會天亮！」（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴朱學恒被控2022年在1場餐會2度強吻台北市議員鍾沛君、涉犯強制猥褻罪嫌，台北地院今傳訊關鍵證人、國民黨不分區立委陳菁徽作證後進行辯論，朱始終堅稱無罪，批鍾等人謊稱有監視畫面佐證，誤導他寫切結書認錯，朱更批合議庭審理程序不公，最後還罵媒體大肆報導讓社會公審他，檢方和鍾的律師反擊朱態度囂張、毫無悔意，建請從重量刑，合議庭諭知下月（3月）29日上午9點29分宣判。

鍾沛君開完庭等朱學恒離開後，才現身受訪，表示謝謝大家關心，不好意思這件事情佔用媒體版面與社會資源，未來將彙整本案相關資料，提供給需要幫助的人，若本案有民事求償金額，也會全數捐給需要被幫助的人，「但是我很遺憾，被告（朱學恒）還是完全否認他的犯行，不願意道歉，也不願意認罪，這是我覺得最遺憾的事情」。

鍾沛君強調，希望告訴所有跟她有類似經歷的人，只要相信自己、相信司法，相信這個世界上有正義公道，「相信總有一天，會天亮！」

朱學恒開完庭與律師離開時，被問到是否覺得法院審判不公平，他不自覺挑動一下眉毛，隨即垂目不語，再被問到被檢方請求從重量刑的看法、是否有信心獲判無罪，朱漠然沒回應。

▲▼名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，被起訴強制猥褻罪嫌，台北地院19日辯論終結，朱學恒開完庭不回應發問。（圖／記者黃哲民攝）

不過朱學恒今庭訊中數度音調鏗鏘為自己辯解，聲稱在鍾沛君所指本件餐會中，他喝醉斷片、醒來已是隔天，不記得席間發生什麼事，後來接獲陳菁徽與鍾沛君反映，他基於「社會邏輯」先道歉再設法查明原委，又聽信對方說餐廳有監視畫面佐證，他被誤導而寫切結書認錯。

朱學恒重申多次請鍾沛君等人提供所謂的監視畫面，他會誠實面對所有的狀況，卻一直等不到，去年（2023年）6月鍾po文揭發，他選擇「告發自己」，且罪名是可追訴20年的強制猥褻罪，目的是透過司法取得監視畫面釐清，結果調查確認根本沒有這段畫面可佐證。

朱學恒批鍾沛君和丈夫陳布朗說謊，騙他寫切結書卻用來說他沒悔意，還造謠他可能在酒裡下藥，朱也批陳菁徽身為醫師，若第一時間聽鍾懷疑被下藥，怎沒立刻送醫檢查，朱再批合議庭程序不公，他聲請調查的物證、人證，沒有一個被准許，上周3位證人的作證筆錄他還沒看到，今天就要辯論終結，剝奪他的訴訟權益，他很失望。

朱學恒最後罵媒體對本件不公開旁聽的審理過程，卻能誇張報導、讓社會公審他，「到底是誰在洩露消息」，朱不認罪，自稱本案審理至今，他始終如一，請合議庭考量還有大量疑點未釐清，別僅憑子虛烏有、斷章取義的片面指控就定罪，「相信司法會還我清白」。

▲國民黨不分區立委陳菁徽今（19日）到北院作證，證稱鍾沛君遭朱學恒強吻後，第一時間來電訴苦。（圖／記者李毓康攝）

鍾沛君在隔離室裡，透過變音器指責朱學恒大言不慚，被她po文揭發本案才4天，就毀諾重開直播還帶風向把自己說得很正義、誣賴她目的是要錢，面對許多襲來的網路惡評，她都懷疑犯錯的是不是自己，但以朱的社會閱歷，「沒有做過的事，他怎會願意寫認罪自白？怎會在臉書po文道歉？」

鍾沛君說事發後離開餐廳趕去找當時還是男友的丈夫，還要很小心翼翼用字遣詞說出經過，以免老公自責沒保護她，鍾說著哽咽起來，氣憤朱至今說謊、毫無悔意，她身為民代、心理素質已夠強大，仍深深有「何時才會天亮的無力感」，她堅持揭穿朱的假面具，「雖然過程很痛苦，但終究會天亮，還給我公道！」

鍾沛君的律師指鍾顧慮朱學恒的網路聲量，最初竟不敢報警公諸於世，「身為被害人非常悲哀」，且鍾的家人還被冠上「那個被強吻議員的某某人」標籤，傷害很深遠，然而朱卻以網路社群對鍾人身攻擊，可見態度囂張，請法官從重量刑。

檢方也指朱學恒毫無罪惡感，今更在庭訊對法官發脾氣，企圖在審理程序中見縫插針狡辯，但陳布朗提出的錄音佐證，朱自行打字切結書，沒人指點他或提供版本照抄，可見從無悔意，同樣請求從重量刑。