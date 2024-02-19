　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中妹遭性侵「下體無撕裂傷」！氣炸罵：他就小，我能怎辦？

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花遭到紀姓男友人性侵，對方還辯稱是合意性交。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

台中一名女子小花（化名）先前與紀姓男友人相約看電影，沒想到回家後竟遭紀男性侵，事後驗傷還沒有撕裂傷，氣得她大罵「對方比較小，我沒有撕裂傷，我怎麼辦呢」。案件幾經上訴，最高法院予以駁回，紀男被判3年10月確定。

根據判決書內容，小花與紀男原先是朋友，2人相約到某百貨公司看午夜場電影，等到結束時已是隔天凌晨1點多。由於小花的租屋處離得近，打算步行回家，紀男則是藉口陪同，跟著一起走了過去。

到了家門口，紀男沒有打算離開，小花於是告知，已經打算休息，奈何對方執意要上樓「坐一坐、上個廁所」，實在沒辦法之下，小花才同意對方上樓。

小花打開房門以後，紀男順勢進入，賴在床上不走，讓她感到十分尷尬，於是打算走出房間、到廚房煮麵，豈料卻遭到紀男從背後拉住，一把被扯到床上去，讓她十分驚恐，開始不斷反抗。不過，紀男持續利用身體壓制，再透過言語上的威脅，加上當時家中沒有其他室友，小花最後仍遭到逞慾。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小花遭到性侵以後，私處無撕裂傷，不過有驗出紀男的DNA。（示意圖／記者黃克翔攝）

事後小花到醫院驗傷，私密處並無撕裂傷，但深處有驗出紀男的DNA。紀男也用這點辯駁，還指稱小花身材高大，根本不可能壓制，雙方是合意發生性行為，後來因為小花認為他還有跟別人約會，基於報復心態才提告性侵。

對此，小花則氣憤直言，「我只能說，有時候對方比較小，我沒有撕裂傷，我怎麼辦呢，裡面就是有驗到他的DNA，難道是我自己弄的嗎？」

小花指出，在受到侵犯的當下就已表達強烈的報警念頭，但反抗的過程中撞到頭，身體相當不舒服，所以沒有立刻報警，加上紀男的話語間避重就輕，才沒錄到什麼關鍵性的證據。

台中地院法官勘驗證據後發現，小花的錄音證據當中，有錄到紀男犯案後的道歉，且在小花報警提告以後，紀男還打電話乞求原諒，因此不採信紀男的說法，依照強制性交罪，判處3年10月有期徒刑。

紀男對於判決感到不服，持續提出上訴，被二審法官駁回以後，又上訴到最高法院。不過，最高法院審理後，仍舊駁回紀男的請求，全案確定。

 
ET快訊
外媒：iPhone 16有史上重大更新
月經結束「必做1動作」揪癌症！
大樂透1.17億開出2注！
網紅「肥大叔」包車員工旅遊遇劫！24人遊覽車與貨車相撞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

博弈機房1年洗錢90億　20涉案人「全獲緩刑」理由曝光

台中妹遭性侵「下體無撕裂傷」！氣炸罵：他就小，我能怎辦？

懷疑陸配妻「養生館工作」不純　打零工夫分居7年崩潰訴請離婚

大甲北堤東路嚴重車禍非首次！4人撞槽化島釀3死　只有駕駛生還

他豆乾零食吃一半驚見「帶毛老鼠乾屍」噁炸　台南衛生局要查了

網紅「肥大叔」包車員工旅遊遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳搶救中

快訊／台中嚴重車禍！遊覽車、貨車相撞「車頭全毀」　貨車當場翻覆

嘉義「貓狗地獄」恐怖女花盆埋海量骸骨　進門屎味屍臭撲鼻

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人：這個我可以

他在債主車上打電話籌錢　朋友「誤會擄人」當街狂飆、亮槍攔車

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

UNIQ金聖柱直播意外爆隱婚生子！　李汶翰語音「兒子沒睡？」他秒變臉

台中嚴重車禍釀多人受傷　遊覽車頭全毀...貨車翻覆

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

近40隻貓燒死！飼主崩潰喊「看什麼看」　當街向鄰居下跪道歉

博弈機房1年洗錢90億　20涉案人「全獲緩刑」理由曝光

台中妹遭性侵「下體無撕裂傷」！氣炸罵：他就小，我能怎辦？

懷疑陸配妻「養生館工作」不純　打零工夫分居7年崩潰訴請離婚

大甲北堤東路嚴重車禍非首次！4人撞槽化島釀3死　只有駕駛生還

他豆乾零食吃一半驚見「帶毛老鼠乾屍」噁炸　台南衛生局要查了

網紅「肥大叔」包車員工旅遊遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳搶救中

快訊／台中嚴重車禍！遊覽車、貨車相撞「車頭全毀」　貨車當場翻覆

嘉義「貓狗地獄」恐怖女花盆埋海量骸骨　進門屎味屍臭撲鼻

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人：這個我可以

他在債主車上打電話籌錢　朋友「誤會擄人」當街狂飆、亮槍攔車

博弈機房1年洗錢90億　20涉案人「全獲緩刑」理由曝光

高情商社交能力養成！「簡單5招」讓你擁有好人緣

台中妹遭性侵「下體無撕裂傷」！氣炸罵：他就小，我能怎辦？

世界第三大獨角獸OpenAI估值800億美元　9個月漲逾2倍

元宵節求財氣　專家曝12生肖「換新錢包」時間點：記得先放錢母

神秘「骷髏身熊貓臉」現身沖繩海　學者認證新品種！

小米爆月底裁員「只通知不協商」員工氣炸：坑一波年終　公司發聲

高雄「也有富國島」1955年建立　眾人笑：玩再多次都不怕被丟包

陸女偷養寵物帶進咖啡館吸客　警方一查竟然是獅子

前天剛獲評「工業百強企業」　大陸亞通科技驚傳爆炸！已3死2失聯

一包不到11元 東森幣折後最低897元

社會熱門新聞

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

台中嚴重車禍！遊覽車、貨車相撞　貨車翻覆

大甲北堤東路非首次嚴重車禍！4人撞槽化島3死

獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩

獨／近40隻貓燒死！飼主當街向鄰居下跪道歉

驚悚畫面曝！　轎車違規左轉遭重機撞翻肚

嘉義貓狗地獄　恐怖女花盆埋海量骸骨

即／嘉義男全身著火墜樓亡　警急拉封鎖線調查

他吃豆乾　驚見老鼠乾屍混入噁炸

台中民宅火警！2、30隻貓狗被燒到只剩骨骸

嘉義男「全身起火」墜亡！警方調查曝原因

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

更多熱門

相關新聞

高三女學生遭班導侵犯！事後被嗆：要有良心

高三女學生遭班導侵犯！事後被嗆：要有良心

陝西榆林近日爆出校園猥褻，某中學的高三女學生遭班導師動手侵犯，對方甚至還說出「把妳當女兒」等話語，讓她感到十分害怕，只能上網訴苦。全案爆發以後，涉案的馬姓班導師目前已被停職，案件正在調查當中。

全家海島度假　80歲老婦遭強拖進房性侵

全家海島度假　80歲老婦遭強拖進房性侵

55歲男師約砲12歲女童　她脫口「有糖爹養」慘了

55歲男師約砲12歲女童　她脫口「有糖爹養」慘了

妹吞半顆安眠藥昏9小時控遭性侵　二審逆轉

妹吞半顆安眠藥昏9小時控遭性侵　二審逆轉

厚片女控男同事企圖性侵　法官量體重認定誣告

厚片女控男同事企圖性侵　法官量體重認定誣告

關鍵字：

性侵撕裂傷生殖器

讀者迴響

熱門新聞

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

外媒：iPhone 16將有史上重大更新

限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

台中嚴重車禍！遊覽車、貨車相撞　貨車翻覆

「2件事」做不夠白髮狂長！　醫：很多人忽略

月經結束「必做1動作」揪癌症

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

父吸入鞭炮煙離世　鍾盛忠悲痛趴棺材邊：多希望只是惡夢

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面