台中妹遭性侵「下體無撕裂傷」！氣炸罵：他就小，我能怎辦？

▲小花遭到紀姓男友人性侵，對方還辯稱是合意性交。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

台中一名女子小花（化名）先前與紀姓男友人相約看電影，沒想到回家後竟遭紀男性侵，事後驗傷還沒有撕裂傷，氣得她大罵「對方比較小，我沒有撕裂傷，我怎麼辦呢」。案件幾經上訴，最高法院予以駁回，紀男被判3年10月確定。

根據判決書內容，小花與紀男原先是朋友，2人相約到某百貨公司看午夜場電影，等到結束時已是隔天凌晨1點多。由於小花的租屋處離得近，打算步行回家，紀男則是藉口陪同，跟著一起走了過去。

到了家門口，紀男沒有打算離開，小花於是告知，已經打算休息，奈何對方執意要上樓「坐一坐、上個廁所」，實在沒辦法之下，小花才同意對方上樓。

小花打開房門以後，紀男順勢進入，賴在床上不走，讓她感到十分尷尬，於是打算走出房間、到廚房煮麵，豈料卻遭到紀男從背後拉住，一把被扯到床上去，讓她十分驚恐，開始不斷反抗。不過，紀男持續利用身體壓制，再透過言語上的威脅，加上當時家中沒有其他室友，小花最後仍遭到逞慾。

▲小花遭到性侵以後，私處無撕裂傷，不過有驗出紀男的DNA。（示意圖／記者黃克翔攝）



事後小花到醫院驗傷，私密處並無撕裂傷，但深處有驗出紀男的DNA。紀男也用這點辯駁，還指稱小花身材高大，根本不可能壓制，雙方是合意發生性行為，後來因為小花認為他還有跟別人約會，基於報復心態才提告性侵。

對此，小花則氣憤直言，「我只能說，有時候對方比較小，我沒有撕裂傷，我怎麼辦呢，裡面就是有驗到他的DNA，難道是我自己弄的嗎？」

小花指出，在受到侵犯的當下就已表達強烈的報警念頭，但反抗的過程中撞到頭，身體相當不舒服，所以沒有立刻報警，加上紀男的話語間避重就輕，才沒錄到什麼關鍵性的證據。

台中地院法官勘驗證據後發現，小花的錄音證據當中，有錄到紀男犯案後的道歉，且在小花報警提告以後，紀男還打電話乞求原諒，因此不採信紀男的說法，依照強制性交罪，判處3年10月有期徒刑。

紀男對於判決感到不服，持續提出上訴，被二審法官駁回以後，又上訴到最高法院。不過，最高法院審理後，仍舊駁回紀男的請求，全案確定。