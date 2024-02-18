海島度假和家人走散　80歲嬤遭觀光客「強拉進飯店房間性侵」

▲ 阿倫斯一家開心出遊，母親卻遭當地觀光客性侵。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大一個家庭赴加勒比海島國巴哈馬度假，罹患阿茲海默症的80歲老婦意外和家人走散，竟遭一名觀光客強拉至飯店房間性侵，事後還發現歹徒也是加拿大人，令家屬悲憤不已。

根據《紐約郵報》，受害者長子阿倫斯（David Ahrens）向當地媒體CTV控訴，一名加拿大男子在他罹患阿茲海默症的年邁母親和家人走散後，趁機將她拖進巴哈馬度假勝地的飯店房間性侵，「對一個如此脆弱的人犯下難以言喻地可怕、卑鄙、暴力且令人憤怒的罪行。」

本案於1月28日發生於Warwick飯店，當時一名男子不請自來，和阿倫斯一家人共進晚餐，後來搭電梯時，阿倫斯的母親和這名男子被留在電梯裡，阿倫斯的妹妹還來不及帶母親出來，電梯門就關上。

一家人在接下來的半小時內找遍所有樓層，終於在剛剛的電梯裡找到他們，母親的狀況卻令人震驚。阿倫斯回憶，當時母親看起來非常害怕，手上還握著自己的內衣。她隨即被送往當地醫院，性侵檢測結果呈現陽性。調閱監視器發現，她遭男子強行推進房間時明顯曾試圖反抗。

據當地媒體，一名來自加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia）的61歲男子被控犯下性侵，若罪名成立可能面臨終身監禁。

但阿倫斯仍憤怒不已，這趟家族旅行本是為了讓辛苦對抗疾病的母親留下快樂回憶，未料演變成一場惡夢，更擔心會使母親病情惡化，家人也在募資平台上為母親籌措醫藥費及心理治療費用。

事實上，加拿大、美國等多國近期相繼對巴哈馬發出旅遊警告，因為該國光是1月就發生18起謀殺案，主要由幫派暴力引起，治安問題已經達到嚴重的程度，對遊客並不安全。美國官員也呼籲，遭遇搶劫時不應以肢體反抗。