酒醉女乘客控差點被性侵！　法院判男司機「無罪」：她在車上呻吟

▲涉嫌性侵酒醉女乘客的司機陳耀新，最後被法院裁定無罪。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新加坡多元計程車司機陳耀新（音譯）涉嫌企圖性侵一名酒醉的女乘客，但由於車上的行車紀錄器錄下了女方呻吟的聲音，酒吧的監控也拍到她離開時意識清醒，因此法院認定女乘客有能力拒絕性行為，而判陳耀新無罪。最後，最高檢察署在考量案件情況與公眾利益後，決定撤銷上訴申請。

綜合當地媒體報導，2018年5月19日凌晨4時46分，陳耀新涉嫌在巴西立惹蘭羅央勿剎一帶，企圖性侵和非禮年僅19歲的女乘客。法官隨後於2022年4月裁決，認定女乘客因不記得事發經過，因此只能透過陳耀新車上的行車紀錄器，以及酒吧監控畫面，來判斷少女的酒醉程度。

法官指出，雖然受害少女當晚喝了5杯啤酒，但這不足以斷定她在事發時沒有能力同意與陳耀新發生性行為，而且酒吧監控畫面顯示，女乘客當時雖然走路不穩，卻在酒吧外拒絕了友人送她回家的提議，還在搭乘陳耀新車輛抵達公寓時，翻找錢包付錢，並聲稱自己還沒準備好下車。

法官認為，少女的種種行徑都反映了她清楚周遭發生了什麼事，而且她當晚的情緒十分激動，還曾一度搥胸和用頭撞擊車窗，而陳耀新在要求她停止時，她也有能力照辦，因此認定女乘客除了口頭同意外，或許也可以通過其他方式來表達。

另外，陳耀新自始至終對事發過程的闡述都保持一致，而且客觀來看，女乘客可以適時、合理地回應陳耀新的問題，因此法官認定，陳耀新有理由相信對方相當清醒並同意發生關係。與此同時，行車紀錄器也錄下了陳耀新與女乘客的不雅對話。

從影片可見，陳耀新在愛撫女乘客的當下，女乘客發出了呻吟聲，但當女乘客說「不」的時候，行車紀錄器就再也沒有錄到她的呻吟聲，而且女乘客事後叫陳耀新開車時，陳耀新也照做。

有鑑於此，法官認為女乘客當時並非醉得不省人事，裁定控方舉證不足，且未排除「合理性懷疑」，而判陳耀新無罪。控方原本希望對此案提出上訴，但最高檢察署在翻閱法官發布長達84頁的書面裁決後，表示考量到案件情況與公眾利益，決定撤銷上訴申請。