高三女學生遭班導侵犯！爆料竟遭嗆「人要有良心」

▲女學生遭到班導師侵犯，沒想到事後班導師還傳訊息嗆聲，要她「要有良心」。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

陝西榆林近日爆出校園猥褻，某中學的高三女學生遭班導師動手侵犯，對方甚至還說出「把妳當女兒」等話語，讓她感到十分害怕，只能上網訴苦。全案爆發以後，涉案的馬姓班導師目前已被停職，案件正在調查當中。

根據《瀟湘晨報》報導，馬姓班導師以分析成績為由，將這名女學生叫到教師辦公室，接著開始動手動腳，以貼OK繃為由，拉起女學生的手，接著又會以口頭騷擾，讓女學生十分不舒服。

不過，因為整棟樓沒有任何人，女學生只能不斷忍耐，過了約10分鐘左右，準備從辦公室離開，竟遭馬姓班導師從背後抱住，甚至還被親了臉頰，嚇得她立即掙脫熊抱，跑回教室裡面。

▲女學生遭到班導師侵犯，班導師事後還說教，要求她「要有良心」。（圖／翻攝微博）



女學生立即打電話父親，交由父親與班導師交涉，豈料經過了一段時間，馬姓班導師卻一點事也沒有，事後還傳訊責罵她，要她「人都要有良心」，不能因為這件事情，影響班上40多位同學，讓她感到更加無助，只好將事件上網爆料。

案件爆發後，馬姓班導師的行為遭到大陸民眾痛罵，當地教育局得知消息，也立即介入調查。教育局工作人員表示，馬姓教師17日已被停職、停課，目前案件仍在深入調查、確認事實，會根據調查結果再進行下一步處理。