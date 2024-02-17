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夫妻年收250萬「先生小孩or買房」？他困惑發問　全場答案一面倒

▲▼公寓,老公寓,住宅,房子。（圖／unsplash）

▲一名男子上網求助，他與妻子的年收入加起來約250萬元左右，不曉得要先買房還是先生小孩。（示意圖／免費圖庫unsplash）

記者柯振中／綜合報導

隨著物價上漲，生活所需成本愈來愈高，買房與生小孩令許多年輕夫妻感到困擾。對此，一名男子近日上網詢問，他與妻子的總收入加起來，每年大約為250萬左右，不過對於要先購房還是先有小孩，讓他感到十分困擾，於是上網請益，貼文引起討論後，也有人給出了建議。

這名男子在PTT表示，他與妻子大約30歲左右，除了正常的薪資以外，他有一間自住的房子，妻子還有一間房子在收租，2人的總收入加起來，每年大約有250萬元左右，用他的收入加上收到的租金，能夠支應2人的開支，包含房貸、生活費及稅金，而妻子的90萬年薪則能夠完整存下。

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因此，男子正在考慮，究竟是要購買第三間房屋，還是要先有孩子再累積房產，「老婆身體不算好，有機率生完後要一兩年才能回職場。這種情況下我也不可能加多少班」，夫妻倆的年收入會降低至只有140萬元左右，若用來承擔全家的支出，感覺風險承擔能力會變弱許多。

▼男子表示，若是生了孩子，妻子可能需要1、2年才能回歸職場，到時候只有他的薪水能夠支撐家庭收入，風險承擔能力會變弱許多。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲▼奶粉,奶粉異物,異物,奶粉罐,嬰兒,食用。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

但男子同樣困擾，若決定先買房子，等到湊齊頭期款，不曉得還有沒有辦法生孩子，且到時候同樣要承擔單人收入的風險，實在不曉得如何選擇，「想請教各位事務上經驗。不知道有沒有沒考慮到的點？」

貼文曝光以後，不少鄉民一面倒狂勸，「生小孩，不要以為很好生」、「先生，年紀大可能會生不出，可能又是一筆開銷」、「一定要生的話都先生小孩+1」、「如果二位都想生小孩，建議先生孩子。年紀愈大愈難生，也沒體力帶。」

 
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