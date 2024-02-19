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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野協商破裂！黃國昌拒簽結論　傅崐萁：食安議題恐壓到1個月後

▲▼立法院針對國民黨提議「邀請行政院院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討』進行專案報告」進行政黨協商，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、民進黨總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁、民進黨總召柯建銘先後到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲藍黨團總召傅崐萁。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台糖瘦肉精風波燒不止，國民黨提出20日先請陳建仁進行食安專案報告，總質詢則順延至23日。今（19）日朝野協商時，民眾黨不希望因為突然增加的議程，打斷原來質詢的時間，因此要求週三要再加開院會，最後黃國昌宣布不簽結論，協商破局。傅崐萁會後受訪表示，很遺憾台灣民眾黨沒達成結果，可能因此把最迫切的食安重要議題延宕壓到1個月以後，因為要經過1個月朝野協商冷凍期，「食安報告真的這麼不重要嗎？」

對於朝野協商因民眾黨團不願簽署結論而破局，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，民眾黨提出希望加開院會，對民進黨來說對立法院20日開議後，3月4日委員會正式開始，有沒有急迫性要加開院會？剛剛做了相當多元激烈討論。國民黨的立場以2300萬人民生健康為依歸，希望20日開議當天，秉持過去慣例專案報告，讓人民有知的權利。

傅崐萁指出，民眾黨要求加開院會下，沒有加開就退席，造成協商目前為止沒辦法完成，希望今天下班前，有良善溝通，各黨能夠達成共識，讓20日開議當天邀請行政院長到立法院作食品安全總檢討可以舉行。

傅崐萁表示，20日專案報告後，23日施政總質詢到4月份所有政黨都有完整、透明、公開監督，不會有政黨少掉質詢機會，5月20日後新政府、新閣揆還會有再一輪新的總質詢，食安對人民重要，今天朝野協商很遺憾台灣民眾黨沒達成結果，可能因此把最迫切的食安議題延宕壓到1個月以後，因為要經過1個月朝野協商冷凍期。

傅崐萁再次呼籲，朝野必須把所有政治意識形態放下，好好將食安健康議題，公開透明的讓大家立刻了解清楚。

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