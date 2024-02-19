快訊／首回東岸廣場爭議！林右昌反批謝國樑鬼扯「賤價委商」

記者呂晏慈／台北報導

基隆市東岸商場重新招商爆發的點交爭議持續延燒，前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）槓上基隆市長謝國樑。基隆市前市長、內政部長林右昌今（19）痛批謝國樑「鬼扯」，賤價委商又黑箱；謝市府去年將廠商評鑑為優良廠商，照原契約精神，就是要優先續約，是謝自己違背契約重新招商，才會產生所謂產權登記的問題，為什麼不早點告知不續約、啟動產權登記的動作？

▲林右昌反嗆謝國樑「鬼扯」。（圖／記者屠惠剛攝）

東岸廣場重新招商，2月1日起由微風集團接手，但基市府和前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）間產生資產爭議，NET認為2到4樓是他們出資近3億興建，為其資產，不甘被市府拿走奉送給微風。謝國樑今天上午出席國民黨立法院黨團記者會，他點名林右昌說，這個東岸商場產權，到底是不是NET的，「請你一定要出來講清楚所有權是誰的」。

林右昌今天中午接受媒體聯訪痛批謝國樑「胡扯」，他直言，此爭議最主要是在東岸廣場招商過程中，把基隆的金雞母賤價委商，過程黑箱，手段粗暴，甚至下架隱匿市府公開資訊，也關閉臉書不回應民眾質疑，才引發社會這麼大的反彈；自己先前之所以沒有出來K謝國樑膽大妄為，是因為他是現任市長，所言所行、做得不好是丟所有基隆人的臉，希望他好好處理這個爭議。

林右昌說，今天謝國樑開記者會的內容，說實在是自打嘴巴。他指出，首先，謝國樑提到產權登記的問題，其實謝自己也說，今年3月初就可以完成產權登記，這就表示產權登記根本就不是問題；問題的爭議點是，若去年謝市府決定不跟現任廠商（NET）續約，至少有半年以上可處理產權登記，為什麼當時不處理？

其次，針對謝國樑提及「50年後基隆市民將損失25億租金」一事，林右昌直言，自己任內訂定「5年、3年、加2年」的優先續約規劃，而不是像謝國樑胡搞亂搞，一搞搞「20年加10年」，前者是為讓下一任市長都能跟廠商評鑑、重新決定是否續約，自己任內促參案還得到財政部金舶獎，因此當然續約沒有問題，而且市府自己記者會也說，當時不是產權不能登記，而是在稅金上兩造有爭議，所以沒有完成登記。

林右昌接續指出，去年謝市府將廠商評鑑為「優良」，依照合約精神，原本的廠商是可以優先續約的，但是謝市府拖到今年重新招標，推翻去年給人家優良的評鑑，而且在招商之前還更動了招商的相關內容和條件，最後才會引發這麼大的爭議。

第三，針對權利金的爭議，林右昌表示，自己任內訂定「5050萬固定權利金加上變動權利金」的金額，若廠商有賺錢，市政府能取得一半超額利潤，但現在外界質疑的是，為什麼謝市府將權利金縮水變成「5500萬」。他說，過去基隆東岸是犯罪淵藪、基隆之恥，經過7、8年經營，現在變成一個金雞母，根據市場估計，固定權利金至少也要7、8000萬才對，怎麼會縮水變成5500萬？

最後，針對謝國樑質疑，民進黨執政期間將促參時間從12年延長到30年，林右昌說，這相對應的精神是，要有相對應的投資和回收期，但現在看到市府提出的新招商條件比以前還縮水，「可是你為什麼給了20年這麼長的時間？這個回收期是完全不合理」，現在投資金額僅1.5億，地下停車場是1.05億，上面商場只有4500萬，而且後面還加了一個優先議約權，這是社會最質疑的部分；如果今天這個廠商是投資20億、100億，那給20年、30年的回收期沒話講。