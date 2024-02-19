　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／首回東岸廣場爭議！林右昌反批謝國樑鬼扯「賤價委商」

記者呂晏慈／台北報導

基隆市東岸商場重新招商爆發的點交爭議持續延燒，前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）槓上基隆市長謝國樑。基隆市前市長、內政部長林右昌今（19）痛批謝國樑「鬼扯」，賤價委商又黑箱；謝市府去年將廠商評鑑為優良廠商，照原契約精神，就是要優先續約，是謝自己違背契約重新招商，才會產生所謂產權登記的問題，為什麼不早點告知不續約、啟動產權登記的動作？

▲▼林右昌記者會回應謝國樑指控。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林右昌反嗆謝國樑「鬼扯」。（圖／記者屠惠剛攝）

東岸廣場重新招商，2月1日起由微風集團接手，但基市府和前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）間產生資產爭議，NET認為2到4樓是他們出資近3億興建，為其資產，不甘被市府拿走奉送給微風。謝國樑今天上午出席國民黨立法院黨團記者會，他點名林右昌說，這個東岸商場產權，到底是不是NET的，「請你一定要出來講清楚所有權是誰的」。

林右昌今天中午接受媒體聯訪痛批謝國樑「胡扯」，他直言，此爭議最主要是在東岸廣場招商過程中，把基隆的金雞母賤價委商，過程黑箱，手段粗暴，甚至下架隱匿市府公開資訊，也關閉臉書不回應民眾質疑，才引發社會這麼大的反彈；自己先前之所以沒有出來K謝國樑膽大妄為，是因為他是現任市長，所言所行、做得不好是丟所有基隆人的臉，希望他好好處理這個爭議。

林右昌說，今天謝國樑開記者會的內容，說實在是自打嘴巴。他指出，首先，謝國樑提到產權登記的問題，其實謝自己也說，今年3月初就可以完成產權登記，這就表示產權登記根本就不是問題；問題的爭議點是，若去年謝市府決定不跟現任廠商（NET）續約，至少有半年以上可處理產權登記，為什麼當時不處理？

其次，針對謝國樑提及「50年後基隆市民將損失25億租金」一事，林右昌直言，自己任內訂定「5年、3年、加2年」的優先續約規劃，而不是像謝國樑胡搞亂搞，一搞搞「20年加10年」，前者是為讓下一任市長都能跟廠商評鑑、重新決定是否續約，自己任內促參案還得到財政部金舶獎，因此當然續約沒有問題，而且市府自己記者會也說，當時不是產權不能登記，而是在稅金上兩造有爭議，所以沒有完成登記。

林右昌接續指出，去年謝市府將廠商評鑑為「優良」，依照合約精神，原本的廠商是可以優先續約的，但是謝市府拖到今年重新招標，推翻去年給人家優良的評鑑，而且在招商之前還更動了招商的相關內容和條件，最後才會引發這麼大的爭議。

第三，針對權利金的爭議，林右昌表示，自己任內訂定「5050萬固定權利金加上變動權利金」的金額，若廠商有賺錢，市政府能取得一半超額利潤，但現在外界質疑的是，為什麼謝市府將權利金縮水變成「5500萬」。他說，過去基隆東岸是犯罪淵藪、基隆之恥，經過7、8年經營，現在變成一個金雞母，根據市場估計，固定權利金至少也要7、8000萬才對，怎麼會縮水變成5500萬？

最後，針對謝國樑質疑，民進黨執政期間將促參時間從12年延長到30年，林右昌說，這相對應的精神是，要有相對應的投資和回收期，但現在看到市府提出的新招商條件比以前還縮水，「可是你為什麼給了20年這麼長的時間？這個回收期是完全不合理」，現在投資金額僅1.5億，地下停車場是1.05億，上面商場只有4500萬，而且後面還加了一個優先議約權，這是社會最質疑的部分；如果今天這個廠商是投資20億、100億，那給20年、30年的回收期沒話講。

ET快訊
快訊／柬埔寨總理震怒首發聲！　晚安小雞鬧大了
高雄「真帝王行人」故意卡馬路！連公車也擋
LIVE／床戰169正妹是男的！嫖客吐了　波霸杯富商砸上億追
快訊／韓國瑜協商失敗！時間喬不攏　黃國昌拒簽結論
iPhone摺疊機喊卡！　2台廠雙摜跌停
今年要退休　南投警疑「被誤認為獵物」擊斃
大姑過完年「討8900年夜飯」4人均攤　人妻嗆笑死！全場逆風
車突停承德路　副駕正妹頭趴他腿上
史上最亂頒獎典禮！台下群架「搖滾區還有屎」粉絲崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批綠硬拗「禁團令」法源　黃國昌嗆交通部：禁令幾月幾日生效？

規模更小的都有召委席次！　陳學聖：民眾黨今恐全然皆空應好好想想

快訊／韓國瑜協商失敗！專報、總質詢時間喬不攏　黃國昌拒簽結論

民眾黨發言人楊寶楨離職　媒體人：只剩花邊新聞！恐自己泡沫化

快訊／首回東岸廣場爭議！林右昌反批謝國樑鬼扯「賤價委商」

馬英九未受邀選前之夜？　蕭旭岑還原：為顧全侯陣營顏面才這樣說

不強求召委位置！黃國昌舉3例：若綠不排法案　難道國民黨也不排？

選前之夜未邀馬英九掉40萬票？　蕭旭岑：有提醒侯辦這是錯誤決策

捷運民生汐止線公聽會今登場！李彥秀：全力督促國發會通過綜合規畫案

基隆NET爭議燒　謝國樑現身立院點名林右昌：講清楚所有權誰的

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

UNIQ金聖柱直播意外爆隱婚生子！　李汶翰語音「兒子沒睡？」他秒變臉

批綠硬拗「禁團令」法源　黃國昌嗆交通部：禁令幾月幾日生效？

規模更小的都有召委席次！　陳學聖：民眾黨今恐全然皆空應好好想想

快訊／韓國瑜協商失敗！專報、總質詢時間喬不攏　黃國昌拒簽結論

民眾黨發言人楊寶楨離職　媒體人：只剩花邊新聞！恐自己泡沫化

快訊／首回東岸廣場爭議！林右昌反批謝國樑鬼扯「賤價委商」

馬英九未受邀選前之夜？　蕭旭岑還原：為顧全侯陣營顏面才這樣說

不強求召委位置！黃國昌舉3例：若綠不排法案　難道國民黨也不排？

選前之夜未邀馬英九掉40萬票？　蕭旭岑：有提醒侯辦這是錯誤決策

捷運民生汐止線公聽會今登場！李彥秀：全力督促國發會通過綜合規畫案

基隆NET爭議燒　謝國樑現身立院點名林右昌：講清楚所有權誰的

世桌賽中華隊女子組勇奪4連勝　再拿1勝將奪巴黎奧運資格

快訊／晚安小雞鬧大　柬埔寨總理怒轟自私：為謀私利傷害柬埔寨

平台界「母子基金」始祖走過股債雙殺　正報酬機率飆上95%

繫上安全帶+戴上安全帽　安全隨時在

想下班吃飯了！動物園獅子發出「震撼獅吼功」　隔空提醒同事收工

獨居男餵狗被「13隻比特犬」圍攻撕咬　陳屍在自家院中

批綠硬拗「禁團令」法源　黃國昌嗆交通部：禁令幾月幾日生效？

規模更小的都有召委席次！　陳學聖：民眾黨今恐全然皆空應好好想想

救起「2顆爬行石頭」新北消防員幫送醫　驚見是瀕危保育類

拉布拉多被酗酒飼主燙傷清創乖巧忍痛　康復蛻變感動人

政治熱門新聞

快訊／立院開議前夕！傳民眾黨「美女戰將」減一

楊寶楨辭2職務　陳智菡否認內鬥

基隆NET爭議燒　謝國樑現身立院點名林右昌：講清楚所有權誰的

韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐

快訊／韓國瑜首度協商失敗！時間喬不攏　黃國昌拒簽結論

賴清德首位閣揆是誰？　吳子嘉預測：百分之百不是民進黨籍

「唐鳳不適任已是事實」　周玉蔻評：消極、無能、被動且領導力薄弱

上周吵開臨時會鬧烏龍　傅崐萁今放低姿態「要柯建銘手下留情」

立院熱門委員會搶破頭　綠營外交國防大洗牌「補新血」、教文很搶手

陸快艇拒檢2死　馮世寬籲兩岸溝通

被問韓國瑜搭肩孫曉雅　黃捷：無心之過

購西布特羅引實驗室污染質疑　江肇國：至今未使用完

林俊憲：盧秀燕昔當立委　邀地方首長列席

選前之夜未邀馬英九掉40萬票？　蕭旭岑：有提醒侯辦這是錯誤決策

更多熱門

相關新聞

選前之夜未邀馬英九掉40萬票？　蕭旭岑：有提醒侯辦這是錯誤決策

選前之夜未邀馬英九掉40萬票？　蕭旭岑：有提醒侯辦這是錯誤決策

前總統馬英九接受《德國之聲》專訪時曾稱「必須相信大陸國家主席習近平」掀起討論，之後則因未出席國民黨「112選前之夜」造勢晚會引發關注。當時，馬英九辦公室稱是未受邀，而馬英九基金會執行長蕭旭岑19日則說，是因有邀請變沒邀請，他為了顧全大局才這樣說，並指出當時接到電話時有提醒，沒有讓馬英九上台是錯誤的決策。

基隆NET爭議燒　謝國樑現身立院點名林右昌：講清楚所有權誰的

基隆NET爭議燒　謝國樑現身立院點名林右昌：講清楚所有權誰的

黃國昌「暖身」新北市長大位？　黃揚明：國民黨應開始評估利弊

黃國昌「暖身」新北市長大位？　黃揚明：國民黨應開始評估利弊

邀盧秀燕來立法院備詢？　許智傑緩頰

邀盧秀燕來立法院備詢？　許智傑緩頰

提新春三望　柯建銘籲傅崐萁「不要等下就開幹」

提新春三望　柯建銘籲傅崐萁「不要等下就開幹」

關鍵字：

基隆內政部林右昌謝國樑NET國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

嬤跟團旅遊「睡夢中離世」　家屬求償

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

外媒：iPhone 16將有史上重大更新

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面