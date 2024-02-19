基隆NET爭議燒　謝國樑現身立院點名林右昌：講清楚所有權誰的

▲立委林沛祥、羅智強、王鴻薇、及基隆市長謝國樑召開「和解NET 問問林右昌」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市東岸廣場重新招標案爭議不斷，雖然已由微風集團得標，但是前得標廠商「NET」公司不服結果，認為市府招標違法，甚至登報籲基隆市長謝國樑「為強盜行為道歉」。謝國樑今（19）日親上火線解釋，東岸商場是屬於基隆市全體市民的資產，不是他的資產，在商場的一切施政、工作都以基隆市民的利益為優先，同時也要基隆市前市長、內政部長林右昌出面說清楚，「這個東岸商場產權，到底是不是NET的？」

謝國樑今日上午在國民黨立委王鴻薇等人陪同下，親自來到國民黨立院黨團召開記者會。針對近日NET的東岸商場事件，謝國樑表示，針對事件第一時間沒有大規模出來澄清，是因為他相信市府同仁、台灣法治國家的基本合約精神，會來理性處理，但是事情發展真的讓他蠻意外，並再次強調，東岸商場是屬於基隆市全體市民的資產，不是他的資產。

謝國樑說，在商場的一切施政、工作都以基隆市民的利益為優先，此次招商自己已盡所有努力讓基隆更好，但是今天網路充斥各種網軍側翼，抹黑造謠，不能忍受這樣的惡意攻擊，因此他出面請林右昌說明。

謝國樑指出，現在基隆市府有意願要與NET和解，但是若要和解，大家想想，這件事是在2015年做的決策，2016年、2017年做增建，這都是前市府的一切作為，所以他要詢問當年決策的林右昌，請問這個東岸商場產權，到底是不是NET的？

謝國樑並質疑，假如所有權，如果NET所主張是他們的，基隆的損失會有多少？以一個建物的使用權限來看，一年會損失5000萬租金，長達50年，約25億左右，等於NET花2億蓋起來就可以獲得25億的產權，還可以有改變土地持分的利益，基隆市政府稅收每年至少會減少5000萬，質疑林右昌是故意要把東岸商場送給NET？

謝國樑表示，假如所有權不是NET，產權沒有登記在市府名下，那林右昌當年多次親自主持增建會議，為何7年多的時間刻意不登記東岸商場的所有權在基隆市政府名下，讓他今天要來接收這爛攤子？他也跟林右昌喊話，「請你一定要出來講清楚所有權是誰的」。

王鴻薇則說，請教林右昌，所有癥結點都是他任內所核准的，但是林右昌卻避掉產權登記，林右昌請說明這些產權是否真的屬於NET？基隆市府在他任內就要將產權送給NET嗎？不要躲在網軍後面，任由網軍攻擊謝國樑。

