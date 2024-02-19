　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元宵節求財氣　專家曝12生肖「換新錢包」時間點：記得先放錢母

元宵節換新錢包要看時辰　專家教12生肖補財運越長越好

▲命理專家建議元宵節換錢包挑長夾，12生肖也有不同更換轉運的時間。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

下週六（24日）就是元宵節，民俗專家柯柏成就表示，元宵節是換新錢包的好時機，甚至表示若家裡有好幾個錢包記得要放錢，若是空錢包恐會有財庫空缺的狀況，也建議只有一個錢包最好，並要在當中放錢母為新錢包帶來財氣。

元宵節換新錢包要看時辰　專家教12生肖補財運越長越好

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲專家建議不要換短夾，長夾鈔票才不會對折。（示意圖／CTWANT提供）

民俗專家柯柏成表示，錢包若使用已久可以在元宵節這天更換，換新錢包時要記得先放「錢母」，有錢母才能為新錢包帶來財氣，而錢母不管是宮廟求來的，或者天赦日煮錢水留下的硬幣放一枚也可以，甚至是過年期間或開工紅包的鈔票放一張也可以，如果有縣市首長或高官的紅包，也都是很理想的錢母。

至於很多人擁有許多信用卡或提款卡都在錢包中，他也表示塑膠貨幣在五行上屬火，容易燒掉財運，建議放少量就好，並要定期整理與清潔。另外新的錢包裡的鈔票要依照大小依序排列好，建議也要採用長形的錢包與皮夾，若用對折的錢包短夾，容易讓鈔票彎腰，賺錢自然辛苦。

至於錢母能不能花掉？建議是下次更換新的錢包再花掉就可以，如果不想等這麼久，或者是不小心花掉了，那就等下次天赦日煮錢水再補回就可以。

12生肖更換錢包時間點：

屬豬：上午9時至下午1時更換錢包。

屬牛、龍、羊、狗：晚上9時至淩晨1時間更換錢包。

屬虎與兔：下午1時至3時或7時至9時，及淩晨1時至3時或上午7時至9時換新錢包。

屬蛇與馬：下午3時至7時換新錢包。

屬猴與雞：淩晨3時至7時更換錢包。

屬鼠：全日皆可換錢包。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀
小學生寒假作業丟巴黎廁所！女網紅急幫帶回國　老師現身留言區回應了
積欠火葬費！前殯儀館老闆「女屍放靈車2年」　亂給家屬骨灰還私藏「30人份」
高中生求救「化學作業沒寫完」　林哲熹化身老師解題…高學歷被翻出

ET快訊
外媒：iPhone 16有史上重大更新
月經結束「必做1動作」揪癌症！
大樂透1.17億開出2注！
網紅「肥大叔」包車員工旅遊遇劫！24人遊覽車與貨車相撞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元宵節求財氣　專家曝12生肖「換新錢包」時間點：記得先放錢母

高雄「也有富國島」1955年建立　眾人笑：玩再多次都不怕被丟包

遊客拍攝台中燈會「時光蟲洞」！手機鏡頭竟壞了　原因曝光

24歲排球正妹「4國考全中榜」　曝3大備考訣竅：讓身體找回主控權

大嫂初二回娘家多日才歸　小姑怨「家裡無人掃」：沒有媳婦的自覺

接獲高雄通報！　新北緊急下架致癌「蘇丹紅」辣椒粉20公斤

限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

「雨水」到4生肖財運最旺！屬龍名利雙收、第一名很多機會找上門

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次：還敢放進來

「雨水」來了！4生肖財運大爆發「連旺16天」　爽等升官賺大錢

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

UNIQ金聖柱直播意外爆隱婚生子！　李汶翰語音「兒子沒睡？」他秒變臉

台中嚴重車禍釀多人受傷　遊覽車頭全毀...貨車翻覆

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

近40隻貓燒死！飼主崩潰喊「看什麼看」　當街向鄰居下跪道歉

元宵節求財氣　專家曝12生肖「換新錢包」時間點：記得先放錢母

高雄「也有富國島」1955年建立　眾人笑：玩再多次都不怕被丟包

遊客拍攝台中燈會「時光蟲洞」！手機鏡頭竟壞了　原因曝光

24歲排球正妹「4國考全中榜」　曝3大備考訣竅：讓身體找回主控權

大嫂初二回娘家多日才歸　小姑怨「家裡無人掃」：沒有媳婦的自覺

接獲高雄通報！　新北緊急下架致癌「蘇丹紅」辣椒粉20公斤

限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

「雨水」到4生肖財運最旺！屬龍名利雙收、第一名很多機會找上門

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次：還敢放進來

「雨水」來了！4生肖財運大爆發「連旺16天」　爽等升官賺大錢

博弈機房1年洗錢90億　20涉案人「全獲緩刑」理由曝光

高情商社交能力養成！「簡單5招」讓你擁有好人緣

台中妹遭性侵「下體無撕裂傷」！氣炸罵：他就小，我能怎辦？

世界第三大獨角獸OpenAI估值800億美元　9個月漲逾2倍

元宵節求財氣　專家曝12生肖「換新錢包」時間點：記得先放錢母

神秘「骷髏身熊貓臉」現身沖繩海　學者認證新品種！

小米爆月底裁員「只通知不協商」員工氣炸：坑一波年終　公司發聲

高雄「也有富國島」1955年建立　眾人笑：玩再多次都不怕被丟包

陸女偷養寵物帶進咖啡館吸客　警方一查竟然是獅子

前天剛獲評「工業百強企業」　大陸亞通科技驚傳爆炸！已3死2失聯

辣妻激戰A片男星喊讚　老公喜送綠色藍寶堅尼

生活熱門新聞

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

LINE先別急著更新！將停止1重要功能

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

「雨水」要來了！3星座財運旺

預言晚安小雞悲劇　Toyz曝未來慘況

「10大傷腎食物」一吃就傷？　醫澄清

大嫂回娘家　小姑怨：沒有媳婦自覺

排球正妹4國考全中榜　曝3大備考訣竅

男生戒尻真的很難？大票點頭：比考台大還難

新北緊急下架「蘇丹紅」辣椒粉20公斤

「雨水」來了！4生肖財運大爆發「連旺16天」

更多熱門

相關新聞

元宵5大開運習俗！補財庫、美夢成真趁這天

元宵5大開運習俗！補財庫、美夢成真趁這天

下週六就是元宵節又稱上元節，命理專家謝沅瑾老師就在「元宵習俗漫談」中分享，5種元宵節的民俗開運儀式，包含祭祖吃湯圓、放天燈許願等，還有迎花燈都是吉祥之兆，這兩個週末都可以好好出門賞花燈過節。

3星座桃花滿滿　真愛甜蜜到白頭

3星座桃花滿滿　真愛甜蜜到白頭

2024想自己當老闆？6大行業最旺

2024想自己當老闆？6大行業最旺

新年旺財風水7招　業績長紅須關注北方

新年旺財風水7招　業績長紅須關注北方

龍年找方位開運去！把財運、人緣一次收下

龍年找方位開運去！把財運、人緣一次收下

關鍵字：

開運民俗

讀者迴響

熱門新聞

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

外媒：iPhone 16將有史上重大更新

限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

台中嚴重車禍！遊覽車、貨車相撞　貨車翻覆

「2件事」做不夠白髮狂長！　醫：很多人忽略

月經結束「必做1動作」揪癌症

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

父吸入鞭炮煙離世　鍾盛忠悲痛趴棺材邊：多希望只是惡夢

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面