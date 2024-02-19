元宵節求財氣　專家曝12生肖「換新錢包」時間點：記得先放錢母

▲命理專家建議元宵節換錢包挑長夾，12生肖也有不同更換轉運的時間。（示意圖／CTWANT提供）

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下週六（24日）就是元宵節，民俗專家柯柏成就表示，元宵節是換新錢包的好時機，甚至表示若家裡有好幾個錢包記得要放錢，若是空錢包恐會有財庫空缺的狀況，也建議只有一個錢包最好，並要在當中放錢母為新錢包帶來財氣。

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▲專家建議不要換短夾，長夾鈔票才不會對折。（示意圖／CTWANT提供）

民俗專家柯柏成表示，錢包若使用已久可以在元宵節這天更換，換新錢包時要記得先放「錢母」，有錢母才能為新錢包帶來財氣，而錢母不管是宮廟求來的，或者天赦日煮錢水留下的硬幣放一枚也可以，甚至是過年期間或開工紅包的鈔票放一張也可以，如果有縣市首長或高官的紅包，也都是很理想的錢母。

至於很多人擁有許多信用卡或提款卡都在錢包中，他也表示塑膠貨幣在五行上屬火，容易燒掉財運，建議放少量就好，並要定期整理與清潔。另外新的錢包裡的鈔票要依照大小依序排列好，建議也要採用長形的錢包與皮夾，若用對折的錢包短夾，容易讓鈔票彎腰，賺錢自然辛苦。

至於錢母能不能花掉？建議是下次更換新的錢包再花掉就可以，如果不想等這麼久，或者是不小心花掉了，那就等下次天赦日煮錢水再補回就可以。

12生肖更換錢包時間點：



屬豬：上午9時至下午1時更換錢包。

屬牛、龍、羊、狗：晚上9時至淩晨1時間更換錢包。

屬虎與兔：下午1時至3時或7時至9時，及淩晨1時至3時或上午7時至9時換新錢包。

屬蛇與馬：下午3時至7時換新錢包。

屬猴與雞：淩晨3時至7時更換錢包。

屬鼠：全日皆可換錢包。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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