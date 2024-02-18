「牌競協會」藏賭場　聘超短裙正妹荷官發牌...最小18歲

▲台南警破獲賭場，將負責人、女荷官、賭客等51人全數送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市南華街1家「牌競協會」自去年12月份開始營業，表面上招攬會員進行撲克牌競賽活動，實際上是利用德州撲克來從事職業性賭場，藉以抽頭營利。警方獲報後，當場查獲26歲黃姓負責人、張姓等年輕女荷官8人及賭客42人，並查扣現金22萬5000餘元，全案調查後依涉嫌賭博罪嫌全數送辦。

第二分局近期接獲社區友善通報網反映有賭博情資，經員警1個多月蒐證監控，發現該賭場以牌競活動為幌子，並利用社群網站公告各種賽事，藉以招攬不特定人士參與活動，實際上卻暗中經營大型德州撲克職業賭場來抽頭營利。

據了解，想下場參賭除了得先繳納600元之會員費，還要依照參賭桌面金額多寡抽取不等的行政費來抽頭營利(1,200元之牌桌抽取200元、3,400元之牌桌抽取400元、6,600元之牌桌抽取600元)。

第二分局員警於17日夜間埋伏發現大批賭客陸續進入後，立即出動一舉攻入，查獲現場有5桌51名賭客正酣熱對賭中，清點查扣有現金賭資22萬5000餘元、大批籌碼、點鈔機、撲克牌賭具、監視器等證物，全案將黃姓負責人及張姓等8名女荷官（18歲至24歲不等）等工作從業人員依刑法營利賭博罪嫌送辦；另郭姓賭客等42人則依公然賭博罪送辦。