太扯！BMW男「8字」貼車門假冒警車　刑事局「本尊」屏東逮人

▲屏東一名涂男竟只因為好玩，在BMW愛車外張貼「中部打擊中心、中打」假冒警方偵防車，1月底被「本尊」逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

太誇張！屏東一名涂男去年12月突發奇想，將愛車BMW X3改裝，上網購入警用警示燈，還自己跑去印刷店印出「中部打擊中心、中打」總計8個字，貼在車門外，讓一般民眾以為是警用偵防車。刑事局中打「真幹員」1月底前往逮人，依法送辦。

刑事局中打去年12月接獲情資，指出有不明犯嫌在車身兩側張貼「中部打擊中心」字樣，並且懸掛警示燈，車輛就以此狀出沒在南部地區。警方得知後不敢大意，擔心是詐團成員假冒警察案，進行黑吃黑或是詐財騙色，立即成立專案小組追查。

經查，該車駕駛是住在屏東市的一名42歲涂男，經警方跟監埋伏，今年1月22日持搜索票在其住家逮人。

▲▼涂男在網上購入警示燈、蜂鳴器等，安裝在車上。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，涂男供稱只是一時好玩，並沒有其他意圖，警方追查後，目前確定涂男並沒有使用該車做出不法情事，該字樣是涂男自行到印刷店製作，再貼到車上，懸掛時間大約1個月，經友人勸阻就先行拿下，但仍被多位民眾目擊通報。

至於警方在涂男家中、車上搜出警示燈3組、蜂鳴警報器1個及揚聲器1個等，涂男供稱是在網路上購入。

▲▼涂男到案後，僅供稱是好玩，警方追查涂男確實無以此從事不法情事。（圖／記者許權毅翻攝）



刑事局中打指出，涂男張貼中打字樣，極易讓一般民眾誤認為是刑事警察局中部打擊犯罪中心偵防車，且涂嫌亦曾於市區道路懸掛警示燈行駛，致一般民眾誤以為該車輛係執行公務之偵防車而禮讓優先行駛。

全案詢後將涂男依涉嫌刑法冒充公務員行使其職權罪，移送管轄地檢署偵辦。