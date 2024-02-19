豆乾「老鼠乾屍」追源頭！德昌被揪3缺失喊冤：賣給高雄業者分裝

記者許權毅／台中報導

台南有民眾購買豆乾赫見裡頭有老鼠乾屍，台南衛生局查察後，發現源頭是在台中德昌工廠所製造。台中市政府衛生局食安處獲報後前往德昌公司查處，初步稽查未發現有病媒出沒痕跡，但工廠內有發現3缺失，另工廠人員反映，商品是賣給高雄市小港區業者後，其自行分裝，台中市衛生局將移請高雄市衛生局調查。

▲台南有民眾豆乾發現裡頭有老鼠乾屍，台中市政府食安處今日前往德昌工廠稽查。（圖／記者林東良翻攝）



台南市議員盧崑福收到民眾投訴，指買了一份知名品牌的豆乾零食，不料準備打開吃了幾塊豆乾後，發現內部竟混入一隻疑似老鼠的乾屍，瞬間嚇到且反胃想吐。

▲台中市政府食安處今日前往該工廠稽查，發現3缺失。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



台中市政府衛生局食安處今日前往位在大里區的德昌公司調查，針對原物料管理、製程、包裝品管及現場環境衛生稽查，結果並未發現有病媒出沒痕跡，且隨機抽檢現場豆乾成品，亦未見病媒等異物。

不過，食安處在現場發現有排水溝未加蓋、電風扇積塵、排風扇未加紗網，總計3項缺失，已開立限期改善通知書，責令業者於2月21日前改正完妥，屆期如複查仍不合格，將依違反食安法規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，食安處指出，該案豆乾是由高雄市小港區業者進行分裝及包裝，基於源頭管理，將續移請高雄市政府衛生局調查釐清豆干異物入侵原因，以維護民眾食安。