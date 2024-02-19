波霸奶茶杯大亨暈船嫩模！施宗明暴富傳奇　煮珍珠變美股上市老闆

▲百億身價的施宗明原本在美國賣波霸奶茶，後來投入杯具及餐盒供應，公司在美股上市。



圖文／鏡週刊

對嫩模C女提告詐欺等罪的施宗明，是樂立杯（Lollicup）及Karat的創辦人兼執行長，20多年前還僅是美國洛杉磯飲料店的員工，負責煮珍珠，後來從事包裝材料進口、製造，奠定事業基礎後跨足餐飲容器業，產品供貨給珍珠奶茶（boba tea）等業者，知名的In-N-Out漢堡、TGI Fridays、Chipotle、Panda Express等美系連鎖業者，都曾用施男公司的餐具與餐盒，施因此被稱為波霸奶茶杯大亨。

靠著樂立杯發跡後，施在美、日、歐洲等多國都有分店及通路供貨，股票2020年在美國上市，市值一度衝到3.6億美元，使施男成了不折不扣的百億大亨，成了台灣之光。

▲嫩模C女（左）與施宗明（中）合作宣傳波霸奶茶杯，如今對簿公堂。

2023年7月，62歲的施來台拓展業務，認識28歲的C姓嫩模，施當時請C擔任代言人，赴美國等地宣傳產品，2人因工作關係密集接觸，感情逐漸升溫，施因此興起與C結婚並與妻子離異的念頭，雙方自此以結婚為前提展開交往，陷入熱戀及發生關係。

施宗明向刑事警察局及台北地檢署提出刑事詐欺及侵占等罪告訴，另在美國對C提告詐欺，民事部分，施向台北地院請求C女賠償1.1億餘元，並聲請對C女名下資產扣押1.1億餘元，假扣押案已由高等法院裁准，C女不服向最高法院提出抗告，但不影響假扣押，施男繳交3,000餘萬元擔保金後已在2月6日執行。

▲施宗明製造波霸奶茶杯及餐飲容器業致富。

提告的施男主張自己遭C女乾洗詐騙，4個月內付了上億元給C，覺得遭詐騙及侵占財產，先後在台、美2國提出告訴。日前法院開庭時C則透過律師當庭表示，是施做了對不起她的事，才給她禮物及補償，雙方從合作夥伴到相約出遊發生親密連結，如今卻撕破臉對簿公堂，2月6日警方上門要求她回家遭拒，全案是詐騙還是民事糾紛？或施男與C女之間對金錢與交往有錯誤期待？有賴司法審理釐清。

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