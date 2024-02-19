「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

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「波霸奶茶杯」百億富商施宗明暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

波霸奶茶杯大王施宗明指控嫩模C女詐騙，已在美國及台灣提告。（右圖翻攝Karat by Lollicup YouTube）／嫩模C女遭控涉感情詐騙億元，名下資產遭假扣押查封。（左圖，翻攝IG）

▲波霸奶茶杯大王施宗明指控嫩模C女詐騙，已在美國及台灣提告。嫩模C女遭控涉感情詐騙億元，名下資產遭假扣押查封。

圖文／鏡週刊

有波霸奶茶杯大亨稱號的旅美台商施宗明驚傳桃花劫。本刊調查，62歲的施宗明去年邀請28歲的C姓嫩模Sharon合作，代言波霸奶茶杯等商品，7月間，2人相戀，感情升溫，施男打算和老婆離婚再娶C女，兩人以結婚為前提，交往近4個月，沒想到，他共付出1.1億元供女友購買名車、豪宅後，C女卻以生理期等各種藉口疏遠，施認為遭詐騙憤而在台灣及美國對C女提告。

檢警追查後凍結C女名下現金5千餘萬元，保時捷休旅車、珠寶及名牌包等精品也全遭高等法院裁准假扣押，但仍有逾5,000萬元資金流向不明，正擴大追查是否有其他共犯。

施宗明製造波霸奶茶杯及餐飲容器業致富。（翻攝Karat by Lollicup YouTube）

▲施宗明製造波霸奶茶杯及餐飲容器業致富。

有讀者向本刊爆料，指警方大陣仗查案，是因旅美波霸奶茶杯大亨施宗明指控C姓嫩模詐騙的假扣押案，法院與警方原本打算查扣C女家中的愛馬仕（Hermès）、鑽石珠寶及保時捷名車等資產，因C女不在家，執行人員僅扣得Prada鞋及Van Cleef & Arpels首飾。

施宗明指控嫩模C女名下要價650萬元的保時捷休旅車、245萬元的BMW房車等都是詐騙案的不法所得。圖為同型款。

▲施宗明指控嫩模C女名下要價650萬元的保時捷休旅車、245萬元的BMW房車等都是詐騙案的不法所得。圖為同型款。

當天法院與警方至C女家執行假扣押時，除了精品珠寶外，最重要的目標是一部要價650萬元保時捷休旅車，及價值245萬元的BMW轎車，但C女早一步開著BMW出門，保時捷休旅車也未出現在停車場，執行人員發現，C女開車赴新北市林口區，由於林口屬新北地院管轄，士林地方法院將擇期再查扣。

嫩模C女的梵克雅寶珠寶及香奈兒包，已遭查扣。圖為同型款。（翻攝Van Cleef & Arpels官網）

▲嫩模C女的梵克雅寶珠寶及香奈兒包，已遭查扣。圖為同型款。

本案的原告施宗明，是樂立杯（Lollicup）及Karat的創辦人兼執行長，從事餐飲容器業，產品供貨給珍珠奶茶（boba tea）等業者，知名的In-N-Out漢堡、TGI Fridays、Chipotle、Panda Express等美系連鎖業者，都曾用施男公司的餐具與餐盒，施因此被稱為波霸奶茶杯大亨。

嫩模C女的梵克雅寶珠寶及香奈兒包，已遭查扣。圖為同型款。（翻攝CHANEL官網）

▲嫩模C女的梵克雅寶珠寶及香奈兒包，已遭查扣。圖為同型款。

靠著樂立杯發跡後，施在美、日、歐洲等多國都有分店及通路供貨，股票2020年在美國上市，市值一度衝到3.6億美元，使施男成了不折不扣的百億大亨。如今驚傳桃花劫，與C姓嫩模為了1.1億餘元鬧上法院，民事部分台北地院審理中，刑事部分由台北地檢署及刑事局偵辦中，施男也在美國對C女提告詐欺，C女否認詐騙，認為是因施男做了對不起她的事而自願給她錢買房買車及送禮物。

對此，C姓嫩模Sharon的委任律師表示，1.1億餘元是施男在求追C女的過程中以銀彈攻勢，無條件送女方的財物，男方曾對女方說，明天給她禮物，隔天女方帳戶就有鉅款入帳，但男方追求不成就惡意提告。

女方律師表示，C女與施男曾一同出國，但都分房睡，女方並未答應與男方交往，女方將施男匯入1.1億餘元都存在自己名下帳戶，可證不是詐騙，如今女方帳戶及資產甚至薪資都被凍結。

至於是否將款項歸還男方，女方律師表示，目前沒有談到這部分，女方律師強調，男方曾做了對不起女方的事，但過太久了，沒打算提告，目前主張1.1億是贈與。

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