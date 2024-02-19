起底甜美嫩模擁上億資產　「波霸奶茶杯」富商大暈船

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起底甜美嫩模擁上億資產　「波霸奶茶杯」富商施宗明大暈船

嫩模C女在IG有逾3萬粉絲，她除代言波霸奶茶杯，也代言醫美。（翻攝IG）

▲嫩模C女在IG有逾3萬粉絲，她除代言波霸奶茶杯，也代言醫美。

圖文／鏡週刊

捲入富商遭詐騙案的嫩模C女，長相清秀甜美，在IG以Sharon為名，自我介紹寫著「時裝模特兒，合作邀約歡迎私訊」，有3萬多名粉絲，她除了替施男的波霸奶茶杯代言，也曾替醫美業者拍攝宣傳照，在Threads上也有不少性感照片，她去年7月認識富商施宗明後，名下資產上億元，平常會開著BMW房車赴林口的藥局上班。

嫩模C女去年應施宗明之邀赴美國芝加哥代言波霸奶茶杯，如今雙方爆發財務糾紛。（翻攝IG）

▲嫩模C女去年應施宗明之邀赴美國芝加哥代言波霸奶茶杯，如今雙方爆發財務糾紛。

C女的鄰居卻證實，她去年突然開一輛白色的BMW 420i新車代步，且有聽聞C是模特兒，平常在林口長庚醫院附近的藥局上班，2月6日法院與警方執行當天上午，C女就是開著這輛BMW到林口上班，知情人士指出，C與父母等家人同住，警方與法院人員上門，傳出是遭提告詐騙，鄰居都嚇了一跳。

施宗明指控嫩模C女名下要價650萬元的保時捷休旅車、245萬元的BMW房車等都是詐騙案的不法所得。圖為同型款。

▲施宗明指控嫩模C女名下要價650萬元的保時捷休旅車、245萬元的BMW房車等都是詐騙案的不法所得。圖為同型款。

警方受理報案後查出，C女去年與施男認識後，名下確實出現一部白色BMW 420i轎車，隨後又多一部白色保時捷Cayenne休旅車。本刊調查，施男認識C後，近4個月內共匯款1.1億餘元至C女指定的玉山及彰銀等帳戶，也匯款上百萬元至C在美國投資股票的帳戶。

施宗明指控嫩模C女名下要價650萬元的保時捷休旅車、245萬元的BMW房車等都是詐騙案的不法所得。圖為同型款。

▲施宗明指控嫩模C女名下要價650萬元的保時捷休旅車、245萬元的BMW房車等都是詐騙案的不法所得。圖為同型款。

施男指出，除了買車、買房為結婚作準備外，就連C的醫美費用及美國股市投資也是由他支付，期間他覺得投資與結婚無關，費用均屬借款，因此要求C簽借款條，但她拒簽。施向檢警表示，他與C女相識3個多月後，2人一起出國時，她開始以生理期或不想當小三等理由刻意疏遠他，加上C沒有將錢用來買房，也不還錢，施才會認為被騙。

嫩模C女的梵克雅寶珠寶及香奈兒包，已遭查扣。圖為同型款。（翻攝Van Cleef & Arpels官網）

▲嫩模C女的梵克雅寶珠寶及香奈兒包，已遭查扣。圖為同型款。

去年11月C遭施提告後曾發文寫下：「人生中遇到某些爛人讓你感覺像有了案底，這輩子都不想承認曾經跟他／她有過交情，當你生氣自己看錯人消耗生命，你的好朋友會安慰你值得更好的，你的家人會說這是累積人生經驗，心靈雞湯會告訴你人生得不斷往前看，而你的死黨／閨密會跟你一起說：他X的滾到地獄去吧。」C的發言似乎意有所指。

嫩模C女的梵克雅寶珠寶及香奈兒包，已遭查扣。圖為同型款。（翻攝CHANEL官網）

▲嫩模C女的梵克雅寶珠寶及香奈兒包，已遭查扣。圖為同型款。

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