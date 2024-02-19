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今「雨水」飆33℃！下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

▲▼氣象署表示，上半周天氣溫暖，周四起因鋒面通過與東北季風增強開始轉涼。（圖／氣象署提供）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今天是24節氣的「雨水」，高溫飆33度！氣象專家吳德榮表示，周四傍晚微弱鋒面掠過，北部及東半部轉有局部短暫雨；下周一晚、下周二晨氣溫降至最低時，各國的模擬有符合「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」的機率，應持續觀察。

中央氣象署表示，今天台灣附近風向為偏南風，水氣依然比較少，各地大多晴到多雲的天氣，只有東半部及恆春半島偶有零星短暫陣雨；氣溫方面，各地夜晚清晨低溫18到23度，而白天高溫則可達27到31度，溫暖微熱。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日起至周四白天受「高壓迴流」影響，連日晴朗穩定，為白天暖熱、夜涼如水、日夜溫差大的天氣，西半部及金馬易起霧；今日各地區氣溫：北部16至31度，中部16至32度，南部16至33度，東部16至32度。

吳德榮指出，周四傍晚微弱鋒面掠過、東北季風逐漸南下，迎風面雲量增多，北部及東半部轉有局部短暫雨；周五白天起至下周二持續受東北季風影響，迎風面雲量多，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率；周五北台氣溫明顯下降，高溫不及20度，天氣濕涼微冷，其他地區氣溫略降，影響相對較小；周六、周日冷空氣減弱，氣溫略升，迎風面降雨稍緩。

吳德榮提醒，周日晚起冷空氣增強，氣溫再降再轉冷；下周一晚、下周二晨氣溫降至最低時，各國的模擬有符合大陸冷氣團（台北氣象站低於14度），或強烈大陸冷氣團（台北氣象站低於12度）的機率，但模式都還在調整中，應持續觀察。

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