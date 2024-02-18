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今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲冬衣還不能收。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今天起飆30度，暖熱如春！氣象專家林得恩表示，冬衣還不能收！2/25之後氣溫明顯下降，2/27前後最冷，初步評估這波冷氣團強度還不算弱，且為討厭的「濕冷」。

中央氣象署今晨發布「濃霧特報」，今日馬祖、金門及清晨西半部易有局部霧或低雲影響能見度，新北、桃園、新竹、苗栗、台中及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，台北能見度亦較低，請注意。

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▼今晨濃霧特報。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，今天環境風場為東南至偏南風，各地氣溫持續回升，白天溫暖微熱、早晚偏涼，西半部日夜溫差大，清晨低溫在台南以北及宜蘭為15至18度，高屏及花東為19、20度，而白天高溫北部及東半部為26、27度，其他地區則可以來到28至30度。

氣象署提到，天氣方面，清晨基隆北海岸及大台北山區有些零星短暫雨，不過白天各地天氣穩定，大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周一至周三受高壓迴流影響，環境風場為偏南風，天氣較穩定，各地大多為晴到多雲的天氣，東半部及恆春半島有零星短暫雨，周二、周三午後北部山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，各地早晚較涼，白天溫暖偏熱，西半部日夜溫差大。

氣象署預報，周四鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，周五、周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區亦稍轉涼；降雨方面，台灣附近水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提醒，冬衣還不能收！根據中央氣象署最新系集模式結果顯示，元宵節前的天氣相對穩定，且溫度均高於氣候平均值；2/25之後氣溫明顯下降，一直到3月初，溫度普遍低於氣候平均值，2/27前後最冷，初步評估，這波冷氣團強度還不算弱，且為討厭的「濕冷」。

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