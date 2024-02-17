暖平流直衝！高溫上看32度　下周四迎新一輪降溫「冷到3月上旬」

▲南風增強，風向直接穿越南方暖區而來，暖平流最明顯時間在下周三。（圖／吳聖宇）

記者李姿慧／台北報導

暖洋洋的春天即將開始，氣象專家吳聖宇表示，今天起到下周三南風增強，風向直接穿越南方的暖區而來，暖平流最明顯時間就在下周三當天，高溫上看32度或以上，不過清晨夜晚仍有涼意，溫差逾10度，下周日冷鋒通過，進入新一輪較冷階段，偏冷型態將持續到3月上旬。

天氣職人吳聖宇表示，真正暖洋洋的春天即將開始，從預報資料來看，今天(17日)台灣附近開始轉東南風到偏南風，明天(18日)起南風會越來越增強，風向直接穿越南方的暖區而來，底層風速強，是顯著的暖平流北上型態，並且會一直持續到下周三(21日)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇表示，暖平流最明顯時間就在下周三當天，下周四(22日)才有下一波冷鋒掠過台灣附近，風向又從偏南風急轉為偏北到東北風，再度轉變為冷空氣影響的情況。

暖平流影響期間，吳聖宇說明，各地天氣大致穩定，東半部偶有局部短暫陣雨，恆春半島、台東一帶降雨機率相對高一些，西半部可能有局部晨霧，但是預報底層風速大，相對溼度也不高，霧區應該不是很明顯。白天各地溫暖到偏熱，高溫普遍有28到30度機會，中南部可到31到32度或以上，真正春暖花開，不過夜晚清晨仍會有涼意，局部地區日夜溫差可達10度以上。

吳聖宇提醒，下周四(22日)冷鋒過後，又要進入新一輪天氣較冷的階段，迎風面降雨的機率也提高，目前展望看起來偏冷的型態將會持續到3月上旬左右，春季冷暖的變化很大，一段時間暖、一段時間冷，提醒要多留意最新天氣預報。