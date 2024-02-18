老嬤跟團旅遊「睡夢中離世」　家屬告旅行社求償66萬…結果失望了

▲一名老嬤和2個女兒跟團旅遊，期間卻意外過世。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

若在旅遊期間死亡，旅行社是否要負擔責任？中國四川有一名劉姓老嬤，在2個女兒的陪同下參加組團到山東旅遊，但隔天清晨被發現叫不醒，醫護趕到現場確認劉嬤已經死亡。事後，家屬認為旅行社存在長途跋涉情形，是導致老人死亡的誘因，因此告上法院，討醫療費和死亡賠償金，法院經過審理作出判決了。

據《紅星新聞》報導，譚姓姊妹都已經50多歲，2人2022年5月22日帶劉姓老母親外出旅遊，但24日清晨5點半接到電話，與其他同住旅客的電話，表明劉嬤叫不醒，打電話報案後，救護人員抵達現場，確認劉嬤已經過世。

譚姓姊妹辦完後事後，將山東旅行社告上法院，要求賠償醫療費、死亡賠償金和喪葬費的50%，共計13萬元（人民幣，下同），同時賠償精神損害賠償金2萬元，加起來總共15萬。

法院審理認為，劉嬤的死因是心因性猝死，旅行社安排的行程，不存在不和是老年人身體狀況的情形，加上劉嬤入住飯店後均未表現異常，因自身疾病不幸在睡夢中去世，認為旅行社不需承擔賠償責任。

法官指出，老人在睡夢中離世固然令人惋惜，但離世原因系其自身疾病因素，為意外事件，因此駁回譚家姊妹的全部訴訟請求，一審判決出爐後，家屬提出上訴，但法院二審維持原判。

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