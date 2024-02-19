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陸女偷養寵物帶進咖啡館吸客　警方一查竟然是獅子

陸女偷養寵物在飯店帶進咖啡館吸客　警方一查竟然是養獅子

▲普吉島咖啡廳用幼獅吸客，但卻沒有合法證照甚至養在飯店客房中。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

泰國普吉島一家咖啡館中近日有一隻小獅子供遊客玩樂，有網友將影片放上網路後受到歡迎，但警方一查發現咖啡廳恐是無照養獅，因此上門稽查沒想到發現咖啡廳老闆娘坦承此事，甚至把小獅子養在飯店客房中，如今泰國警方也逮捕該陸籍老闆娘。

根據泰國媒體《普吉快報》報導，普吉市警察局長普拉圖寧（Pratueng Phonmana）14日表示，近日社群網站流傳拉薩達（Rassada）咖啡館裡有幼獅照片，警方調查該間咖啡館，最初並未發現這隻幼獅。

但透過網路影片發現這家咖啡館確實有獅子供遊客遊玩，因此再度調查，該咖啡館的陸籍女老闆最終向警方坦承，是影片中這隻幼獅的主人，並表示是她1月初從曼谷花了25萬泰銖（約22萬元台幣）買來的，偷偷養在飯店房中，每天帶到咖啡館展示2到3小時給顧客賞玩。

陸籍老闆娘非法飼養獅子沒有合法許可證，因此被控未通報飼養獅子，以及非法移動獅子，被依涉嫌違反泰國《野生動物保護法》遭到逮捕，將面臨「不符合規定的區域飼養幼獅」等刑責，且這樣的舉動也相當危險。

泰国普吉岛警方日前逮捕了一名中国女子，原因是她在当地一家酒店房间内非法饲养一头幼狮。 “泰国头条新闻”网报道，当局13日在普吉市拉沙达（Rassada）分地区搜查一家酒店，发现涉事女子在房内饲养的2个月大的雌幼狮Kiwi。 据报道，涉事女子此前好几次在她经营的一家咖啡馆展示Kiwi，直到本月12日有顾客拍片放上网，才引来当局注意。 请点击留言处看全文

南洋7号报馆（柔佛） 發佈於 2024年2月15日 星期四

Un lionceau sans licence trouvé dans un café de Rassada appartient à un ressortissant chinois, selon la police...

Les français de Phuket 發佈於 2024年2月14日 星期三

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