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社會 社會焦點 保障人權

我要看這條...口罩男白晝搶金項鍊　才跑10公尺就被民眾圍捕

記者楊熾興／桃園報導

一名36歲林姓男子昨日走進桃園市中壢一家銀樓後，對店員指著一條重2兩多價值約19萬元的金鍊表示要看，店員一拿出就被林嫌一把搶去，嚇得大喊「搶劫啊」，奪門而出的林嫌跑不到10公尺就被聞聲追趕的民眾合力包圍壓制，聞訊趕到的警方於林嫌身上起獲金項鍊1條，全案訊後依搶奪罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

▲林姓搶匪要求店員拿出價值19萬元金鍊子。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲林姓男子要求店員拿出價值19萬元金鍊子，並直接搶走。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲店員甫拿出金項鍊，即遭林嫌動手行搶並轉頭拔腿就跑。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲店員甫拿出金項鍊，即遭林嫌搶走並轉身就跑。（圖／記者楊熾興翻攝）

中壢分局中壢派出所17日17時許接獲報案，中平路一間銀樓遭搶，而且搶匪已經被熱心民眾合力壓制住，所內及正在巡邏的同仁火速在2分鐘內趕到現場，順利將搶匪帶回，依法偵辦。

▲▼林嫌為民眾合力制伏，警方從他身上起獲贓物，並將移送法辦。（圖／中壢警分局提供）

▲▼林嫌為民眾合力制伏，警方從他身上起獲贓物，並將移送法辦。（圖／中壢警分局提供）

▲▼林嫌為民眾合力制伏，警方從他身上起獲贓物，並將移送法辦。（圖／中壢警分局提供）

經了解，頭戴鴨舌帽戴口罩的林姓搶匪，進入銀樓後指著一條金項鍊要看，店員才拿到桌面下還來不及展示，就被他一把搶走，隨即奪門而出，店員嚇得直喊「搶劫啊」，一旁正在店內挑選金飾的顧客一聽到，全都追出去，林嫌才跑10公尺就被民眾團團包圍壓制，林嫌一直試圖掙脫，所幸中壢派出所員警2分鐘內就趕到現場，當場將他逮捕，並在他身上起獲搶來的黃金項鍊1條（重2.218兩價值新台幣19萬），全案訊後依搶奪罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

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