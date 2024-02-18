新竹鐵棍男隨機攻擊！女遭擊中胸口痛到打119　警消破門抓人

記者陳凱力／新竹報導

新竹湖口地區發生男子持鐵棍隨機攻擊路人，引起警方重視。警方循線鎖定男子身分，發現男子情緒不穩，且有攻擊他人風險，昨(17)日會同衛生所、消防員及家屬一起前往破門，將男子強制送醫，並依法究責。

▲警方調閱監視器鎖定犯嫌，並在衛生所、消防局人員及家屬的會同下一起前往。（圖／翻攝網路，下同）



一名女性網友在臉書社團貼文，上周四（15日）晚間騎車行經湖口勝利路二段時，遭不明人士拿東西攻擊。由於天色昏暗，加上專心騎車，她說自己並沒有看清整個過程，只感覺到「胸口一陣疼痛」，即使發現被攻擊，但當時自己孤身一人，也只敢原地張望，最後因實在太痛，才打119求救。

▲鄰居說，男子經常會帶一根鐵棍出門，也不是第一次攻擊別人。

等待救援過程中，網友經由上前關心的附近鄰居得知，是遭住在該處的某男子攻擊。鄰居說，男子不是第一次無預警攻擊，他經常會帶一根長長的鐵棍出門，還會亂敲鄰居家門，大家都很害怕遇到這枚不定時炸彈。

警方獲報後調閱監視器比對，發現確實是該名男子所為，同時也發現他情緒不穩，恐有持續攻擊的行為發生，於昨日下午會同衛生所、消防局與家屬一起前往住處破門，並依精神衛生法將其強制送醫；至於男子涉及傷害、毀損案件，則將依法偵辦。

▲除依精神衛生法被強制送醫，男子所涉傷害、毀損罪嫌，也將依法偵辦。