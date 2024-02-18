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社會 社會焦點 保障人權

獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩　愛爸飆親友：恨妳一輩子

記者許權毅／台中報導

台中市龍井區一處民宅昨晚發生嚴重火警，造成屋內近40隻貓咪命喪火窟。據了解，該棟民宅疑似是一對情侶擔任愛爸愛媽，專門救援浪貓或是有需要的貓咪，也就是中途之家。有民眾則拍下昨晚事發第一時間，附近民眾幫忙打火，愛媽抱著倖存貓咪，另一手撫摸死亡的貓咪，崩潰不已。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市龍井區一棟民宅火警，燒死近40隻貓咪，飼主（中途之家愛爸愛媽）淚崩。（圖／民眾提供）

有民眾拍下昨（17）晚事發當下，只見民宅一樓全面燃燒，熊熊火光不斷冒出，有民眾趕緊拉來水管，試圖阻止火勢。火勢由消防員撲滅後，只見現場有大量貓咪鐵籠，有眾多貓咪沒有被救出，在大火中殞命。另張照片顯示，疑似是承租該棟民宅的情侶蹲坐路邊，手裡抱著倖存貓咪，另一手撫摸已經死亡的貓咪，相當悲痛。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼現場該棟民宅被搬出大量鐵籠，有大量貓咪命喪火場，愛爸疑似不滿在屋中的親友未救援，當街開罵。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

此外，有民眾透露，該屋就是中途之家沒錯，昨日事發當下，愛爸愛媽剛好不在家，疑似僅有一位女性親友在家，不過愛爸疑似不滿該名親友沒有救援貓咪，當街開罵，「我會恨妳一輩子！今天開始滾出去，妳好狠，一點憐憫之心都沒有。」

《ETtoday新聞雲》實際觀察，火災現場除了搬出大量鐵籠、寵物用品，也有大量貓咪罐頭，三樓也可見有專業貓跳台等貓咪用品，可見該對飼主相當用心照顧貓咪。

▲民宅現場有大量貓罐頭跟相關用品，可見2人對貓咪照顧用心。（圖／記者許權毅攝，下同）

台中消防昨日21時54分獲報，龍井區遠東街一處民宅發生火警，發現該棟3層樓民宅火煙不斷竄出，22時31分撲滅一樓燃燒物與三樓雜物，現場承租戶向消防人員稱，屋內約養40多隻犬貓，總共救出8隻，其餘皆無生命跡象，詳細數量待釐清。另現場燃燒面積約70平方公尺，起火原因待調查釐清。

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